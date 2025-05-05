تعرف على تشكيل بتروجيت لمواجهة سيراميكا في الدوري المصري

الدوري المصري، أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجيت بقيادة سيد عيد تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا، التي تنطلق بعد قليل ضمن مواجهات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل بتروجيت أمام سيراميكا

يدخل فريق بتروجيت مباراته أمام سيراميكا كليوباترا بتشكيل يضم كل من:

عمر صلاح - محمود شديد - هادي رياض - رشاد المتولي - حامد حمدان - أحمد بحبح - أدم حامد - توفيق محمد - بدر موسى - إيمانويل لاكي - جابريل.

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

إسلام عبدالله - عبدالعزيز سيد - محمد علي عكاشة - إسلام هشام خالد أبوزيادة - مصطفى الجمل - إسماعيل بامبا - أحمد فاروق - محمد خليفة.

سيراميكا كليوباترا، فيتو

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت في الدوري الممتاز

وتنطلق مباراة سيراميكا كليوباترا وبتروجيت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية الدوري الممتاز، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

ويحتل بتروجيت المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 25 نقطة، في حين يحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في مجموعة المنافسة على اللقب في الدوري الممتاز برصيد 27 نقطة.

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