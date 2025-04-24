بعد تعليق معاهدة تقسيم مياه نهر السند، باكستان تهدد الهند بعمل حربي

أعلنت باكستان أن أي محاولة من قبل الهند لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي.

مستشارو الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم

وقالت السلطات الباكستانية في بيان لها: “مستشارو الدفاع الهنود في إسلام آباد أشخاص غير مرغوب فيهم وعليهم المغادرة بنهاية أبريل”.

وأمهلت باكستان مستشاري الدفاع والبحرية والجوية الهنود في إسلام أباد حتى 30 من أبريل لمغادرة أراضيها.

تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد

كما أصدرت السلطات الباكستانية قرارا بتعليق التجارة مع الهند وكذا تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل.

وذكرت السلطات الباكستانية: “سنمارس حقنا في تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند”.

وزدات السلطات الباكستانية قائلة: “أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه إلى باكستان ستعتبر بمثابة عمل حربي”.

تدابير الهند أحادية الجانب غير عادلة وذات دوافع سياسية

وقائل: “تدابير الهند أحادية الجانب غير عادلة وذات دوافع سياسية ولا تستند إلى أي أساس قانوني”.

الهند طلبت من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها

ولاحقا، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الهند طلبت من كل الباكستانيين مغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل.

وذكرت الخارجية الهندية، أنه تم تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين فورا، ناصحة المواطنين الهنود بباكستان بالمغادرة في أقرب وقت.

كما علقت الهند العمل بمعاهدة تقسيم مياه نهر السند لعام 1960، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين.

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