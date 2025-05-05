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خارج الحدود

في ظل التوترات مع الهند، الجيش الباكستاني يجري تجربة صاروخية ثانية (فيديو)

الجيش الباكستاني،
الجيش الباكستاني، فيتو

 أجرى الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، تجربة صاروخية ثانية بعد يومين من تجربة صاروخية أولى.

الجيش الباكستاني يعلن عن إجراء تجربة صاروخية ثانية 

 وقالت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: أجرت البلاد تدريبا ناجحا لإطلاق صاروخ أرض-أرض من سلسلة FATAH بمدى 120 كيلومترا كجزء من مناورات INDUS الجارية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين باكستان والهند، حيث  قال وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد التصعيد مع الهند، مشيرا إلى أن تصرفاتهم تأتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

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وزير خارجية باكستان للهند: لن نتخلى عن أي نقطة من مياهنا

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على تأكيدهم لمسئولين دوليين ممارستهم ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد الهند.

كما أشار إلى عدم تخليهم عن أي نقطة من مياههم وأنهم لن يكونوا الطرف المبادر بالتصعيد، وفي حال نفذت الهند أي عمل عدائي ضدهم فسيدافعون عن سيادتهم وسلامة أراضيهم.

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الجيش الباكستانى باكستان الهند تجربة صاروخية صاروخ أرض-أرض من سلسلة FATAH مناورات INDUS

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