في ظل التوترات مع الهند، الجيش الباكستاني يجري تجربة صاروخية ثانية (فيديو)

أجرى الجيش الباكستاني، اليوم الإثنين، تجربة صاروخية ثانية بعد يومين من تجربة صاروخية أولى.

الجيش الباكستاني يعلن عن إجراء تجربة صاروخية ثانية

وقالت العلاقات العامة للجيش الباكستاني، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين: أجرت البلاد تدريبا ناجحا لإطلاق صاروخ أرض-أرض من سلسلة FATAH بمدى 120 كيلومترا كجزء من مناورات INDUS الجارية.

Pakistan today conducted a successful training launch of a FATAH Series surface-to-surface missile with a range of 120 kilometers as part of ongoing Ex INDUS.



The launch was aimed at ensuring the operational readiness of troops and validating key technical parameters, including… pic.twitter.com/bLGYLMdlXS May 5, 2025

ويأتي ذلك في ظل استمرار التصعيد بين باكستان والهند، حيث قال وزير الخارجية الباكستاني، اليوم الإثنين، إن بلاده لا تريد التصعيد مع الهند، مشيرا إلى أن تصرفاتهم تأتي وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على تأكيدهم لمسئولين دوليين ممارستهم ضبط النفس وعدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد الهند.

كما أشار إلى عدم تخليهم عن أي نقطة من مياههم وأنهم لن يكونوا الطرف المبادر بالتصعيد، وفي حال نفذت الهند أي عمل عدائي ضدهم فسيدافعون عن سيادتهم وسلامة أراضيهم.

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