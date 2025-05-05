أمم أفريقيا للشباب، "كاف" يوافق على تغيير الزي الأساسي لغانا إلى الأصفر

أمم أفريقيا للشباب، وافق الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) على طلب بعثة المنتخب الغانى تحت 20 سنة المشارك فى كأس الأمم الأفريقية للشباب بمصر والتى تستمر حتى 18 مايو الجاري، بتغيير لون الزى الأصلى الذى يرتديه خلال مباريات البطولة من اللون الأبيض الكامل إلى الأصفر الكامل على أن يكون اللون الأبيض هو الزي الاحتياطي.

غانا بالزي الأصفر أمام السنغال

وتقرر أن يرتدى المنتخب الغانى فى مباراته أمام السنغال فى الجولة الثانية للمجموعة الثالثة فى تمام الساعة التاسعة اليوم الإثنين، الزي الأصفر الكامل بعد موافقة كاف، بينما يرتدى المنتخب السنغالى الزى التقليدى المكون من الفانلة والشورت والجورب الأخضر.

موعد مباراة غانا والسنغال

ويلتقي منتخب غانا للشباب نظيره السنغال في التاسعة مساء اليوم الإثنين على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن منافسات المجموعة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر وتستمر منافساتها حتى الثامن عشر من مايو الجاري، والمؤهلة لكأس العالم بدولة تشيلي في سبتمبر المقبل.

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