الأربعاء 23 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد جلسته رقم  221  برئاسة  الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء.

جدول أعمال مجلس التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

فيما قال الدكتور شريف العطار  نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس استعرض الاستعدادات الجارية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى  2025/2024، ومتابعة إعداد دليل الوافدين وآلية تسليم نتائج الاختبارات الإلكترونية، وآلية تقديم الالتماسات والضوابط الخاصة بمعامل الأختبارات الالكترونية. 

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس ناقش مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بشأن الأعداد المقترح قبولها من الطلاب بكليات ومعاهد الجامعة فى العام الجامعى 2025/ 2026 وفقًا لما ورد من الكليات.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الفيوم

اليوم، بدء امتحانات العملي لصفوف النقل بالتعليم الفني في الفيوم

وكان مجلس التعليم والطلاب ناقش الموقف من استلام شهادات التخرج من المجمع الصناعي، وتسليم كارنيهات الطلاب من الكليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم جامعة الفيوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني مجلس التعليم والطلاب نائب رئيس جامعة الفيوم

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 23-4-2025 في الفيوم

اليوم، بدء امتحانات العملي لصفوف النقل بالتعليم الفني في الفيوم

هندسة جامعة الفيوم تحتفل بيوم التميز لعام 2025 (صور)

قائمة بتخصصات جامعة الفيوم الأهلية الجديدة
ads

الأكثر قراءة

انهيار أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4140 جنيهًا

إيقاف الشهادة السنوية بعائد 27% في البنك الأهلي

قرار عاجل لمجلس الوزراء بشأن حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب

الحكومة تكشف حقيقة وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ 10 و20 جنيهًا

الموت يفجع الوسط الإعلامي برحيل هذا المذيع

الأردن يحل جماعة الإخوان ويحظر الانتساب إليها ويصادر ممتلكاتها

بدءا من الأحد، بنك مصر يوقف إصدار الشهادة السنوية ويخفض عائد الأوعية الإدخارية 2%

خطف الموبايل وجري، النشطاء يرصدون لص الهواتف المحمولة بالجيزة ويطالبون بمعاقبته (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأربعاء 23-4-2025 بالأسواق

ضربات متتالية لسوق الذهب، تراجع جديد في أسعار جميع الأعيرة بالصاغة

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 23-4-2025

سعر طن الأرز الأبيض العريض يسجل 29 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من أضواء الشهرة إلى ظلمات السجون.. مشاهير سقطوا في قبضة الأمن بالمخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل تسأل العريانة عن نيتها؟ شومان يوضح موقف الشرع من الحجاب بعد رد الهلالي المثير للجدل

تفسير رؤية الحانوتي في المنام وعلاقته بموت أحد الأقارب

منزلته وأهميته وفضله، كل ما تريد معرفته عن الرضا

المزيد
الجريدة الرسمية