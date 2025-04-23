مجلس التعليم والطلاب بجامعة الفيوم يناقش استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، أن مجلس شئون التعليم والطلاب عقد جلسته رقم 221 برئاسة الدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء.

جدول أعمال مجلس التعليم والطلاب بجامعة الفيوم

فيما قال الدكتور شريف العطار نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس استعرض الاستعدادات الجارية لأعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2025/2024، ومتابعة إعداد دليل الوافدين وآلية تسليم نتائج الاختبارات الإلكترونية، وآلية تقديم الالتماسات والضوابط الخاصة بمعامل الأختبارات الالكترونية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، أن المجلس ناقش مذكرة الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، بشأن الأعداد المقترح قبولها من الطلاب بكليات ومعاهد الجامعة فى العام الجامعى 2025/ 2026 وفقًا لما ورد من الكليات.

وكان مجلس التعليم والطلاب ناقش الموقف من استلام شهادات التخرج من المجمع الصناعي، وتسليم كارنيهات الطلاب من الكليات.

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