هندسة القناة تناقش البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد (صور)

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة قناة السويس، برنامجًا تدريبيًا في كلية الهندسة بعنوان "البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد".

رعاة البرنامج والمشرفين عليه

وأقيم البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، الذي أكد أن الجامعة تواصل جهودها في دعم القضايا البيئية وتفعيل دورها المجتمعي في مواجهة التغيرات المناخية، وذلك في حضور 40 مستفيدًا من طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

جانب من البرنامج، فيتو

جانب من البرنامج، فيتو

الهدف من إقامة البرامج التدريبية

ومن جانبه أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة القناة أن مثل هذه البرامج تسهم في بناء وعي بيئي حقيقي داخل المجتمع الجامعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول نحو التنمية المستدامة.

المشرفون على إقامة البرنامج

جاء تنظيم البرنامج تحت إشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشارت إلى أن قضية البصمة الكربونية أصبحت من القضايا المحورية التي تستدعي تدخلًا علميًا وتوعويًا فاعلًا.

جانب من البرنامج، فيتو

جانب من البرنامج، فيتو

تعميق مفهوم التغير المناخي

وأكدت أن الجامعة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعميق الفهم العلمي للتغير المناخي وآثاره، خاصة في القطاعات ذات التأثير المباشر كقطاع البناء والتشييد.

وأشرف على البرنامج كل من الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على كلية الهندسة، والدكتور محمود فرج، عميد كلية الزراعة، إلى جانب الإشراف التنفيذي لكل من الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد وصفي، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وألقت الدكتورة نجلاء محمد لطفي، الأستاذ الدكتور بكلية الزراعة، المحاضرة الرئيسية في البرنامج، حيث تناولت شرحًا وافيًا لمفهوم التغير المناخي وارتباطه بارتفاع البصمة الكربونية، مشيرة إلى الدور الكبير الذي يلعبه قطاع التشييد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وما ينتج عن ذلك من ظواهر بيئية خطيرة كذوبان الجليد القطبي، وموجات الجفاف، وحرائق الغابات، التي شهدها العالم خلال الفترة من 2023 حتى 2025.

أبرز الاتفاقيات الدولية في مجال التغير المناخي

كما استعرضت خلال البرنامج الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول كيوتو، وسلسلة مؤتمرات الأطراف من COP26 بغلاسكو إلى COP28 بدبي، موضحة أهمية تعزيز أنماط الحياة منخفضة الكربون.

وعرّفت الدكتورة نجلاء لطفي البصمة الكربونية بأنها المقياس الإجمالي لانبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة البشرية، مشيرة إلى أن تقليل تلك البصمة يمثل التزامًا بيئيًا عالميًا ومسؤولية فردية ومجتمعية على حد سواء.

كما طرحت المحاضرة عددًا من الممارسات المستدامة في قطاع البناء، مثل استخدام التصميمات والمباني الخضراء، وتطبيق العزل الحراري، والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتوظيف الابتكار في استخدام مواد بناء صديقة للبيئة.

وأوضحت أن رفع وعي الأفراد بهذه الممارسات يعد خطوة محورية نحو تحقيق الحياد الكربوني.

كما استعرضت لطفى أهم الشهادات العالمية التي تعطى للمبانى الخضراء مثل Leed وغيرها وأهم المباني الخضراء بمصر والدول العربية.

واختُتم البرنامج بتأكيد أهمية استمرار هذا النوع من البرامج التوعوية، وتكرارها في كليات ومؤسسات مختلفة، لما لها من دور في ترسيخ ثقافة بيئية مستدامة.

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