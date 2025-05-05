الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

محافظ دمياط يعتمد
محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

اعتمد  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لكافة الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك خلال لقائه صباح اليوم مع  ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

 

بداية الامتحانات 19 مايو والنهاية 4 يونيو

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ الخطة الزمنية للامتحانات، والتي تبدأ في 19 مايو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل، على أن تُجرى امتحانات صفوف النقل من 21 حتى 27 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو المقبل.

 

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني
محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية

ووجه الدكتور الشهابي برفع درجة الاستعداد وتجهيز اللجان الامتحانية على النحو الأمثل، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط العملية الامتحانية امتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات صفوف النقل جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني فصل الدراسي الثاني مديرية التربية والتعليم بدمياط محافظ دمياط متحانات صفوف النقل متحانات الفصل الدراسي الثاني

مواد متعلقة

وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات شهر أبريل بمدارس إدارة فارسكور

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024-2025

عودة تقييمات الابتدائية.. تغييرات جذرية تشعل النقاش بين الخبراء وأولياء الأمور.. خبير يحذر من الصدمة النفسية للتلاميذ ويطالب بضوابط تربوية

رئيس جامعة دمنهور يتابع استعدادات الكليات لماراثون امتحانات منتصف العام

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل والشهادات

الجيزة تعلن جداول امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

الأزهر يعترض على منح لجنة بالأوقاف حق إصدار الفتوى

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

أرنولد يعلن رحيله عن ليفربول

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

الأرصاد: أمطار خفيفة ورياح على هذه المناطق اليوم الإثنين

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

القيم الأخلاقية، تعرف على مكانتها وصفاتها وأهميتها في الإسلام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية