اعتمد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، لكافة الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك خلال لقائه صباح اليوم مع ياسر عمارة، مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط.

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

بداية الامتحانات 19 مايو والنهاية 4 يونيو

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ الخطة الزمنية للامتحانات، والتي تبدأ في 19 مايو الجاري للمواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل، على أن تُجرى امتحانات صفوف النقل من 21 حتى 27 مايو، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو المقبل.

محافظ دمياط يعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

استعدادات مكثفة لضمان سير العملية الامتحانية

ووجه الدكتور الشهابي برفع درجة الاستعداد وتجهيز اللجان الامتحانية على النحو الأمثل، بما يضمن توفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات بشكل مستمر والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

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