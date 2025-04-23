الأربعاء 23 أبريل 2025
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وكيل تعليم دمياط يتابع امتحانات شهر أبريل بمدارس إدارة فارسكور

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة ميدانية موسعة اليوم لمتابعة اليوم الأول من امتحانات شهر أبريل بعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية وذلك في إطار حرصه على سير العملية التعليمية بكفاءة.

 

الاطمئنان على سير الامتحانات وجودة أوراق الأسئلة

 

شملت الجولة مدارس الحوراني الابتدائية المشتركة، الحوراني الإعدادية المشتركة، ومدرسة مناع خليل الثانوية بقرية العبادية، حيث تفقد "عمارة" اللجان الامتحانية واطمأن على انتظام الطلاب وانضباط سير الامتحانات بمختلف المراحل التعليمية.

وكيل الوزارة يتابع اليوم الأول من امتحانات شهر أبريل بعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية
وكيل الوزارة يتابع اليوم الأول من امتحانات شهر أبريل بعدد من مدارس إدارة فارسكور التعليمية

 

 

مطابقة المواصفات وتطبيق التعليمات الوزارية بدقة

 

وتأكد وكيل الوزارة من وضوح الأسئلة وجودة طباعة أوراق الامتحان ومطابقتها للمواصفات القياسية، كما راجع تنفيذ التعليمات الوزارية المنظمة للامتحانات، مشددًا على تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان.

وخلال الجولة، حرص "عمارة" على التفاعل المباشر مع الطلاب، مستمعًا لملاحظاتهم بشأن الورقة الامتحانية، مؤكدًا على ضرورة التزام المدارس بتقديم امتحانات تراعي مستويات الفهم المختلفة.

التأكيد على انتظام الحضور وأثره على التقييم الشامل

 

وفي تصريحاته، شدد وكيل الوزارة على أهمية الحضور المنتظم للطلاب، موضحًا أن الغياب المتكرر يؤثر سلبًا على التقييم النهائي، الذي يشمل المواظبة والتقييمات الشهرية إلى جانب الامتحانات.

 

 

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