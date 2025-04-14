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وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس الروضة ويشيد بالانضباط ونسب الحضور المرتفعة

ياسر عمارة وكيل وزارة
ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الإثنين، جولة ميدانية مكثفة لمتابعة انتظام العملية التعليمية بعدد من مدارس إدارة الروضة التعليمية.

زيارات ميدانية لمدارس متعددة

 


بدأ "عمارة" جولته بزيارة مدرسة الشهيد أحمد عبد الباقي شلبي للتعليم الأساسي، ثم انتقل إلى مدرسة ماهر رخا الثانوية المشتركة، واختتم زيارته في مدارس التعليم الأساسي بـ مدرسة الغوابين للتعليم الأساسي ومدرسة بني الغوابين الابتدائية.

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية 
وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية 

 

 

متابعة دقيقة للفصول وأساليب التدريس


تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية واطلع على أساليب التدريس وتفاعل الطلاب مع المعلمين، كما راجع كراسات التقييمات الأسبوعية للطلاب، مشددًا على أهمية هذه التقييمات في قياس مستوى التحصيل الدراسي وتطوير مهارات القراءة والكتابة.

 

وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية 
وكيل وزارة التعليم بدمياط يتابع سير العملية التعليمية 

 

تركيز على الحضور والانضباط


أولى "عمارة" اهتمامًا خاصًا بمتابعة نسب الحضور، مؤكدًا أن انتظام الطلاب يمثل حجر الزاوية في تحقيق الاستفادة القصوى من اليوم الدراسي. وقد أعرب عن تقديره لنسب الحضور المرتفعة والانضباط الملحوظ داخل المدارس، معتبرًا أن هذا يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية التعليم.

توجيهات باستمرار المتابعة وتذليل العقبات


في ختام جولته، شدد وكيل الوزارة على استمرار المتابعة الدورية في جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، وتقديم الدعم اللازم لتذليل العقبات بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة.

في إطار توجيهات الوزير والمحافظ
تأتي هذه الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم  والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بأهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان جودة العملية التعليمية وانضباطها بما يخدم مصلحة الطلاب.

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