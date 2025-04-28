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محافظات

محافظ دمياط يزور جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ويتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

محافظ دمياط ورئيس
محافظ دمياط ورئيس جهاز دمياط الجديدة.. ڤيتو

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، زيارة إلى جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ترافقه المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، حيث تم عقد اجتماع مع المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية المدينة، وبحضور المهندس طارق بدوي، مدير مديرية الطرق.

اطلع "المحافظ" خلال الاجتماع على مشروعات الخطة الاستثمارية للجهاز التي استهدفت تطوير العديد من القطاعات. 

واستعرض رئيس الجهاز أهم المشروعات التي تشمل تطوير طريق دمياط/ دمياط الجديدة، وتطوير الطريق الواصل من المدخل الشرقي إلى المدخل الغربي باستخدام تقنية FDR، بالإضافة إلى تنفيذ محطة حولات كهرباء لتدعيم وتغذية المدينة بقدرة 100 ميجا وات. 

كما تضمن المشروع رفع كفاءة محطات المياه المعالجة والعكرة، وكذلك رفع كفاءة المنطقة الحرة العامة.

محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية
محافظ دمياط يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية

مناقشة تطورات مخطط تطوير طريق دمياط/ دمياط الجديدة

في سياق متصل، ناقش "المحافظ" مخطط تطوير طريق دمياط/ دمياط الجديدة خلال الاجتماع وجولته الميدانية على الطريق. تم بحث محاور التطوير، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع تقاطعات الطرق ومراجعة أماكن الدورانات. كما تم التطرق إلى آليات إيجاد حلول مناسبة لنقاط التكدس بالطريق لضمان السيولة المرورية.

التنسيق مع ميناء دمياط وإدارة المرور

أكد "المحافظ" أهمية التنسيق بين محافظة دمياط، ميناء دمياط، وإدارة المرور لضمان انتظام حركة النقل الثقيل والشاحنات، مع فرض إلزامية مرورها عبر الطريق الخرساني فقط لتجنب تهالك الطريق الرئيسي والحفاظ على سلامة مرتاديه. ووجه بضرورة التنسيق الكامل بين كافة الأطراف لتحقيق التطوير الشامل للطريق وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

تكريم درع جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

في ختام اللقاء، قدم المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، درع الجهاز إلى محافظ دمياط ونائبته، وذلك تقديرًا لدعمهما الكبير لمنظومة العمل في المدينة.

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