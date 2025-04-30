محافظ دمياط يتابع تطوير الحدائق برأس البر (صور)

أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، جولة ميدانية صباح اليوم بمدينة رأس البر، شملت تفقد حديقة "جاردينيا"، وذلك برفقة المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، وبحضور اللواء وائل الشربيني رئيس الوحدة المحلية للمدينة.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة رفع كافة المخلفات من موقع الحديقة، وتطبيق رؤية تطويرية شاملة تتضمن تنفيذ مساحات خضراء واسعة، في إطار خطة تجهيز المدينة لاستقبال روادها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال نظرًا لما تمثله الحديقة من قيمة ترفيهية وسياحية داخل رأس البر.

محافظ دمياط يتابع تجهيزات حديقة جاردينيا

حملة مكبرة برأس البر تغلق وتشمع عددًا من الجراجات المخالفة وتستهدف الحدائق غير الملتزمة

في سياق آخر، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن التصدي للمخالفات وتحقيق الانضباط بالشارع، شنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، برئاسة اللواء وائل الشربيني، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع عدد من الجراجات غير الملتزمة بالاشتراطات القانونية.

غلق وتشميع جرجات رأس البر

وشملت الحملة كذلك حصر وتحديد المساحات المخصصة للحدائق المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إلى جانب تقنين أوضاع بعض الحالات التي لا تعيق حركة المرور والمشاة.

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