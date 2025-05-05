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رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية يتفقد محطات العجمي والكيلو 21

رئيس شركة الصرف الصحي
رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

أجرى اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية جولة تفقدية للتأكد من جاهزية المحطات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

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وتفقد "نافع" محطات العجمي، والكيلو 21، وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتأمين بيئة العمل.

وشدد "نافع" على استمرار عمليات التطهير، والصيانة، ومراجعة كافة مكونات الشبكة؛ لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة بالمتابعة الدورية والمستمرة لجميع مواقع العمل ومحطاتها لأداء مهامها المتنوعة، والتواجد المستمر في مناطق العمل والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، مؤكدًا على سعي الشركة الدائم واهتمامها بتطوير خدماتها المختلفة بأفضل معايير والذي يعود بالنفع على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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محمود نافع الصرف الصحي بالاسكندرية بمنطقة العجمي

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