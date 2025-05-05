من الحلم إلى التكريم الرئاسي، فتيات يقُدن القطارات الكهربائية في مصر

منذ فبراير 2022، بدأت ثلاث فتيات مصريات رحلة كسر الحواجز ودخول عالم جديد كان محصورًا لسنوات على الرجال. وبعد ثلاث سنوات من التحديات والنجاح، توّجت هذه المسيرة بتكريم رئاسي رسمي، ليصبحن رموزًا لقدرة المرأة المصرية على اقتحام ميادين العمل كافة، حتى تلك التي ارتبطت لعقود بالصورة النمطية الذكورية.

في عام 2022، أعلنت الشركة المشغّلة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT) والخط الثالث لمترو الأنفاق عن فتح باب التقديم لوظائف قيادة القطارات الكهربائية. تقدّم مئات الشباب للمنافسة، لكن المفاجأة كانت في تقدم ثلاث فتيات لشغل هذه الوظيفة النوعية، في سابقة هي الأولى من نوعها في مصر.

من بين المتقدمين لمعركة المنافسة كانت الشابتان هند عمر محمود وسوزان محمد أحمد سامي، واللتان تم اختيارهما لتصبحا أول قائدتين لقطار كهربائي في البلاد.

قصة هند عمر

في لقاء أجرته فيتو مع قائدة القطار هند عمر، عبّرت عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن دعم زوجها وأسرتها كان مفتاح نجاحها. وأضافت أنها خريجة جامعة وحاصلة على مؤهل عالٍ، ما ساعدها على استيعاب التكنولوجيا المتقدمة للقطارات الحديثة بشكل سريع، وهو ما أهلها للتميز في قيادة القطارات الكهربائية.

في مايو 2022، بدأت هند رسميًّا قيادة القطارات على الخط الثالث لمترو الأنفاق، وسط زملائها من الرجال، محققة حضورًا لافتًا وتفوقًا ملحوظًا.

تكريم من قرينة الرئيس

وفي مارس 2025، حظيت هند بتكريم خاص من قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرًا لدورها الرائد كأول سيدة مصرية تقود قطارًا كهربائيًا، ما شكل دفعة معنوية كبيرة لها ولكل النساء العاملات في هذا المجال الجديد.

تجربة "قطار العاصمة"

نجاح هند وسوزان شجّع إدارة الخط الثالث على توسيع التجربة، حيث تم اختيار فتاة جديدة لخوض تحدي قيادة قطار "العاصمة الإدارية". ونجحت مهرائيل مجدي في اجتياز كافة الاختبارات والتدريبات، لتصبح نموذجًا ثالثًا للمرأة المصرية التي تثبت جدارتها في ميادين العمل المتطورة.

التكريم الرئاسي

وفي عيد العمال، كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائدة قطار العاصمة مهرائيل مجدي، في رسالة واضحة بأن المرأة المصرية ستبقى شريكًا حقيقيًا في التنمية، وقوة دافعة لمسيرة العمل والإنتاج في كافة القطاعات.

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