نقيب الصحفيين بالإسكندرية يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي 2025

أدلى رزق الطرابيشى، نقيب الصحفيين، بمحافظة الإسكندرية اليوم بصوته الانتخابي بانتخابات نقابة الصحفيين.

وقد أدلى نحو ١٣٠ عضوا بالجمعية العمومية بصوتهم الانتخابى من أصل ١٨٠ عضوا بالنقابة الفرعية بنقابة الصحفيين.

ومن جانبه، أكد خالد الامير وكيل النقابة بالإسكندرية، أن الانتخابات تشهد حضور كبير من أعضاء الجمعية العمومية فى أجواء يسودها المحبة بين الجميع مضيفا أنه تم مد فترة التصويت ساعة إضافية لحين غلق صناديق الاقتراع وتوقف التصويت.

وكانت عملية التصويت قد بدأت في انتخابات التجديد النصفي للانتخابات نقابة الصحفيين بمحافظة الإسكندرية، وذلك داخل اللجنة 23 بالنقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، ومن المقرر أن يختار كل ناخب نقيب و6 من أعضاء المجلس.

شهدت النقابة الفرعية بمحافظة الإسكندرية توافد الكثير من أعضاء الجمعية العمومية بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي تجرى تحت إشراف قضائي من مجلس الدولة.

وقال جمال عبد الرحيم رئيس اللجنة المشرفة، إنه في حالة عدم حصول أحد المرشحين لمقعد النقيب على الأغلبية المطلقة وهي (50%+1) من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات يوم السبت 3 مايو 2025م، من الساعة الثالثة ظهرًا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، ويكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين، فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

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