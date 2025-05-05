الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بعد جولة تفقدية بالمنصورة، توجيهات عاجلة من محافظ الدقهلية (صور)

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، عددا من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى النظافة العامة بالشوارع وحالة الإشغالات بالشارع العام سواء أمام المحلات أو المنازل بجميع شوارع مدينة المنصورة.

تفاصيل  جولة محافظ الدقهلية بشوارع المنصورة

ووجه محافظ الدقهلية لإدارة المرور بالمتابعة المستمرة لالتزام سيارات السرفيس بخطوط السير والتأكيد على عدم تقسيم الخطوط والالتزام بالأجرة المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الفورية تجاه المخالفين، كذلك التأكيد على سائقي سيارات الأجرة التاكسي الالتزام بالبنديرة. 

كما وجه محافظ الدقهلية بضبط أي مركبة توكتوك أو تروسيكل أو موتوسيكل أو غيرها تستخدم أطقم الصوت وتسبب الإزعاج والتلوث السمعي للمواطنين والتحفظ عليها على الفور، وفي سياق متصل وجه بمنع وجود أي إشغالات بالشارع سواء أمام المحال العامة أو المنازل لمنع عرقلة حركة السير والمرور وتيسير حركة المواطنين.

تفقد عدد من منافذ البيع للالتزام بالتسعيرة

وتفقد محافظ الدقهلية عدد من منافذ البيع وشدد على الالتزام بالأسعار المعلنة عبر الشاشات الإلكترونية على أن تكون مطابقة للأسعار التي تصدرها الغرفة التجارية، وأن تكون أقل من سعر السوق تخفيفا للعبء عن المواطنين وهو الهدف الأساسي من منافذ البيع لمختلف السلع، كما وجه وكيل وزارة التموين بالرقابة اليومية لأسعار السلع بالمنافذ ومتابعة المواصفات الصحية للسلع.

متابعة منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق 

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار متابعة منظومة النظافة والحفاظ على المستوى اللائق ورفع أي تجمعات وتراكمات قمامة أولا بأول، حيث تفقد خلال جولته عدد من شوارع وأحياء مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات وحالة النظافة والاشغالات بالشارع، تفقد خلالها شوارع الجيش، وقناة السويس، والمشاية، والجمهورية، وشارع جيهان، وشارع الترعة، وكلية الآداب، وشارع النخلة، وغيرها.

والتقى محافظ الدقهلية بالمواطنين واستمع إليهم ووعدهم بتلبية كافة المطالب الأساسية، وأكد على المتابعة اليومية للنظافة العامة بالشوارع، والحدائق العامة والمفتوحة، مؤكدًا أن أولى عناصر تقييم الأداء لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، هو الحفاظ على مستوى النظافة اللائق، والمظهر الحضاري للشوارع والمدن والأحياء، وسرعة الاستجابة والرد على شكاوى ومطالب المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانون الاشغالات التجارية الاجراءات القانونية الخدمات المقدمة للمواطنين الشوارع والحدائق الخدمات المقدمة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المتابعة المستمرة اللواء طارق مرزو المقدمة للمواطنين رؤساء المراكز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وزارة التموين

مواد متعلقة

من الحلم إلى التكريم الرئاسي، فتيات يقُدن القطارات الكهربائية في مصر

وزير إسرائيلي يحذر من خطورة توسيع العملية العسكرية في غزة على حياة الرهائن

جامعة الزقازيق تصدر بيانا جديدا بشأن مصرع الطالبة روان ناصر

الأكثر قراءة

غموض مصرع روان ناصر يثير القلق، وأصدقاء طالبة علوم الزقازيق يكشفون سر وفاتها

شيكابالا يرفض التدريب مع زيزو في مران المستبعدين بالزمالك

بالأرقام، عدد وحدات الإيجار القديم في كل محافظة

بعد لقاء الرئيس السيسي بسلطانهم، من هم البهرة وسر علاقتهم المميزة مع مصر؟

ربيعة يفاجئ الأهلي بهذا الشرط لتجديد عقده

بعد خلاف الأزهر والأوقاف، علي جمعة يوضح مصير قانون تنظيم الفتوى

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 5 مايو 2025

حادث سقوط طالبة الزقازيق روان ناصر يثير الغضب، والنشطاء: عايزين حقها

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العدو في المنام وعلاقتها بتحقيق الاستقرار والرزق الحلال

المجددون.. مصطفى عبد الرازق، شيخ الأزهر ورائد الفلسفة الإسلامية الحديثة

برسائل هامة لأولياء الأمور والمعلمين، بيان عاجل من الأزهر بشأن ظاهرة التحرش بالأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية