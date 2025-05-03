تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء

وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار اليوم، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

محافظ الدقهلية يشدد على الإزالة الفورية

وفي هذا السياق، تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال إزالة أعمدة حديدية، تمهيدا لعمل جمالون صاج على مساحة 200 متر تقريبا بأرض المستشارين بمدينة ميت غمر وتم مصادرة الأعمدة، ومتابعة فك شدة خشبية لسقف على مساحة 100 متر داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بقرية صهرجت الكبرى، وإزالة أعمدة الدور الثاني العلوي بدون ترخيص على مساحة 100 متر داخل الحيز العمراني بقرية ميت الفرماوي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

إيقاف أعمال التعدي على أراضي زراعية في المهد

كما تابع منع أعمال تشوين طوب بلوك أبيض بقطعة أرض فضاء داخل الحيز العمراني على مساحة 150 مترا بميت الفرماوي، وإزالة أعمدة مخالفة للترخيص، عبارة عن زيادة عن دور الخدمات داخل الحيز العمراني بميت ابو خالد، وإيقاف أعمال التعدي على أراضي زراعية في المهد، بعمل كربال من الغاب على مساحة قيراط بميت القرشي التابعة للوحدة المحلية بميت الفرماوي، وإيقاف أعمال البناء على أرض زراعية على مساحة قيراط بقرية بشلا، وفك شدة خشبية بالدور الثالث العلوي بقرية سنفا بدون ترخيص ومصادرة المعدات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

وفى السياق نفسه تابع الدكتور إبراهيم صابر شبكة رئيس مركز ومدينة نبروه قيام الوحدة المحلية بالطيبة خلال الفترة الليلية بإزالة سور بالبلوك الأبيض بدون ترخيص ومتعدي على الأرض الزراعية وإيقاف أي أعمال قائمة، وذلك لمخالفة قانون نظام الإدارة المحلية وقانون البناء ولائحته التنفيذية.

كما قام المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية بمتابعة تنفيذ إزالة سمل وأعمدة خرسانية على قطعة أرض بالجسر الواقي بمشاية المانجا بمساحة 70 مترا تقريبا، كما تم تنفيذ إزالة سمل بالطوب الأحمر بالجسر الواقى على مساحة 80 مترا تقريبا بمشايه المانجا، وإزالة حظيرة بمنطقة القواسم خارج الحيز العمراني على مساحة 100 متر تقريبًا، وتمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتابع هاني سليمان رئيس مدينة بني عبيد أعمال إزالة أعمدة الدور الأول خارج الحيز على مساحة 150 مترا بقرية الطلمبات التابعة للوحدة المحلية باليوسفية، بحضور رئيس المدينة ومدير الإدارة الزراعية، وإزالة أعمال الشدة الخشبية لصب سقف الدور الأول العلوي بدون ترخيص على مساحة 100 متر بقرية ميت عدلان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

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