الخميس 06 مارس 2025
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محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلًا رمضان بمقر الغرفة التجارية بالمنصورة (صور)

جولة محافظ الدقهلية
جولة محافظ الدقهلية بمعرض اهلا رمضان، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، معرض "أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالدقهلية، ومحمد أمين رئيس حي شرق المنصورة والدكتور محمد رشوان وكيل الوزارة رئيس قطاع الازهر والدكتور الدكتور محمد عوض وكيل وزارة الاوقاف ولفيف من حضور الاحتفالية. 
 

توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة

وأكد المحافظ خلال الزيارة داخل معرض أهلا رمضان أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، والذي تم تنفيذه بالتنسيق بين الغرفة التجارية، ومديرية التموين، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

محافظ الدقهلية يتفقد المنتجات والسلع الغذائية ويستمع إلى العارضين


شملت جولة محافظ الدقهلية داخل المعرض تفقد المنتجات والسلع الغذائية، واستمع إلى العارضين، وأكد على ضرورة استمرار الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض واستمع إلى مدى رضاهم عن أسعار السلع المعروضة وجودتها، وأشار أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجي، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.
 

حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية

وأشار "مرزوق" إلى أن معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، يضاف اليه ايضا معرضين دائمين بحي شرق وغرب المنصورة، بالإضافة إلى سوق اليوم الواحد، فضلا عن منافذ أمان وضد الغلاء، ومستقبل مصر، كل هذا يأتي في إطار خطة لتوفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، ووجه بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. 
 

تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها

والجدير بالذكر ان المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، الأرز بأنواع مختلفة والزيوت والمكرونة والسكر والدقيق والحلاوة والعسل بأنواعه، وجميع السلع الغذائية التموينية، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع انواع البقوليات.

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