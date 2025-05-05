تمريض الإسكندرية تنظم المؤتمر الطلابي العلمي الثاني

نظمت كلية التمريض بجامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابي العلمي الثاني للكلية بعنوان " الابتكار المستدام الطريق نحو تميز طلاب التمريض" بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة نفرتيتي حسن زكى عميدة الكلية والدكتورة حنان الشربيني وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة سحر لماضة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عواطف الشرقاوى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سلوى البدرى رئيس قسم التمريض الباطنى والجراحى ورئيس المؤتمر والدكتور محمد فريد حمدى أمين عام نقابة أطباء مصر ولفيف من قيادات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بمشاركة طلاب من الجامعة البريطانية، وجامعات دمنهور وحلوان والمنصورة ورشيد، والمعهد الفنى للتمريض وجامعة الأميرة نورا بنت عبدالرحمن بالمملكة العربية السعودية.



وفى كلمتها أشادت الدكتورة نفرتيتي زكى بدعم الجامعة لكل أنشطة وفعاليات كلية التمريض مؤكدة أن المؤتمر يمثل نقطة انطلاق ومنصة متميزة للتفاعل الإيجابي وتبادل الأفكار والخبرات واستعراض ابداعات الطلاب القادرة على إحداث تطور حقيقى فى مستقبل مهنة التمريض على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لافتة إلى ضرورة الابتكار المستدام في مهنة التمريض التى تتطلب مواكبة مستمرة للتطورات العلمية والبحثية وتطبيقات التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة في تقديم الرعاية الصحية فتميز الطلاب يعتمد على قدرتهم على التفكير النقدي والعمل الجماعي والإبداع في مواجهة التحديات.



وأشارت الدكتورة حنان الشربيني إلى إسهام الجامعات المشاركة فى تقديم ١٠ أبحاث طلابية و١٥ ملصقا بحثيا طلابيا في مجال التنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والمهارات المؤهلة لوظائف المستقبل مما يساعد في خلق بيئة ثرية لتبادل الأفكار والخبرات ودعم للتعليم التعاوني وتحفيز الابتكار.

ولفتت إلى حرص الكلية على تنظيم المؤتمر إيمانًا بأن الابتكار لم يعد خيارًا، بل ضرورة لتحقيق التميز وأساس للاستدامة في هذا العصر المتسارع.

وأكدت عميد الكلية، أن الابتكار اليوم هو جزء لا يتجزأ من التكوين المهني والشخصي، ووسيلة لتأهيل الطلاب ليكونوا قادة فاعلين في مواجهة تحديات القطاع الصحي.



وأشادت الدكتورة سلوى البدري بالمشاركة الواسعة بالمؤتمر من كليات التمريض بالجامعات المصرية مما يعطى فرصة لتبادل الخبرات في طرق الابتكار التمريضي في ظل التقدم الملحوظ في التكنولوجيا ويمنح الطلاب الفرصة ليكونوا باحثين متميزين فى مجال التمريض مما ينعكس على الخدمة التمريضية ويرفع من مستوى الرعاية الصحية.



ناقش المؤتمر عدة محاور أهمها الابتكار في التعليم التمريضي، الاستدامة فى الممارسات التمريضية، بناء القدرات والمهارات لدى الطلاب، الشراكات والاتجاهات المستقبلية لتحقيق عدة أهداف أبرزها تعزيز الابتكار المستدام في تعليم التمريض، إبراز دور الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية في تعليم وممارسة التمريض، تشجيع البحث العلمي للطلاب،دعم التميز الأكاديمي والمهني للطلاب، تحقيق تعليم تمريضى عالى الجودة من خلال تمكين الطلاب، تعزيز التعاون بين الكليات لدعم بيئة تعليمية صحية، استعراض التجارب الناجحة في أبحاث التمريض محليا ودوليا.



شهد المؤتمر عرض فيلم وثائقي بعنوان (الأنشطة الطلابية في ظل الاعتماد الدولي)، بالإضافة إلى عدة فقرات فنية ومسابقات طلابية ومعرض للأنشطة الأكاديمية الطلابية.



واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم أعضاء هيئة التدريس المنظمين للمؤتمر والمشاركين وتكريم الطلاب المتميزين علميا وعلى مستوى الأنشطة.

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