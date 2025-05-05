عودة ليفاندوفسكي، قائمة برشلونة لمواجهة الإنتر بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الألماني هانز فليك، عن قائمة برشلونة الرسمية لمواجهة إنتر ميلان، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

قائمة برشلونة أمام إنتر ميلان

القائمة شهدت عودة روبرت ليفاندوفسكي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني، إيناكي بينيا، أسترالاجا.

خط الدفاع: هيكتور فورت، إريك جارسيا، باو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أراوخو، كريستنسن، جيرارد مارتن، لاندري فاري.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيدري، جافي، داني أولمو، فيرمين، نوح دارفيتش.

الهجوم: لامين، فيران توريس، أنسو فاتي، باو فيكتور، رافينيا، ليفاندوفسكي.

وتقام مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان غدا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب جوسيبي مياتزا بمدينة ميلانو.

وستكون المباراة حاسمة للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث انتهت مباراة الذهاب في برشلونة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

وتعادل برشلونة 3 مرات أمام إنتر ميلان في عقر داره ولم يعرف الفوز هناك سوى مرة وحيدة عام 2019 في مرحلة المجموعات.

وتبقى المواجهة الأشهر والتي لن ينساها مشجعو برشلونة يوم 20 من أبريل 2010 حين خسر الفريق بقيادة مدربه الأسبق الإسباني بيب جوارديولا، بنتيجة 3-1 في جولة الذهاب لدور قبل النهائي.

وودع بعدها برشلونة البطولة في ملعبه بعد الفوز بهدف نظيف وعدم القدرة على تعويض خسارته بفارق هدفين.

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