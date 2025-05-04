الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

الحسم وعدم بقاء حماس

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس.

وأضاف نتنياهو: الحرب في غزة تنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

وتابع نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

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قطاع غزة غزة خان يونس جيش الاحتلال بلدة عبسان نتنياهو الحرب في غزة

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