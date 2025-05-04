قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس.

الحسم وعدم بقاء حماس

وأضاف نتنياهو: الحرب في غزة ستنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

وتابع نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

تحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية

في سياق متصل، أعلنت حركة حماس، أمس السبت، أن العائلات والعشائر أثبتت مجددا أصالتها بحماية الجبهة الداخلية ورفضها المساس بأمن المجتمع أو تفكيكه.

وثمنت حركة حماس دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون، وفي الدعوة لتشكيل لجان لحماية الأمن

كما ثمنت أيضًا دور العائلات والعشائر في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى عبر مجموعات مأجورة.

وأشادت بالاندماج الوطني بين المقاومة والأجهزة الأمنية والفلسطينيين، دفاعا عن شعبهم ومقدراته.

وأضافت حركة حماس: شعبنا بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية.

ووجهت رسالة تحذيرية قالت من خلالها نهيب بوسائل الإعلام والفعاليات الشعبية أن تسهم بترسيخ التماسك المجتمعي وكشف من يقف خلف مشاريع الفوضى.

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