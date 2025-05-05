الإثنين 05 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

المئات يستعدون لتشييع جثمان روان ناصر طالبة علوم الزقازيق

وفاة طالبة علوم الزقازيق،
وفاة طالبة علوم الزقازيق، فيتو

 صرحت النيابة العامة بالشرقية بتسليم جثمان الطالبة “روان ناصر أحمد السيد”22 عاما، الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية علوم الزقازيق، والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية، لذويها عقب إجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها. 

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

ومن المقرر أن تستسلم أسرة المتوفاة الجثمان بعد قليل من ثلاجة الموتى بمشرحة مستشفى الزقازيق الجامعي وتشييعها عقب صلاة الظهر من مسجد عبد العزيز حجازى بشارع وادى النيل بالزقازيق ودفنها بمقابر أسرتها.

 

مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو
مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو

أول تعليق رسمي من جامعة الزقازيق بشأن وفاة الطالبة روان ناصر

 ونعت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية الطالبة روان ناصر بكلية العلوم، والتى لقيت حتفها أمس إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية، وأعربت إدارة الجامعة عن تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدة.

ونشرت الجامعة بيان عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدمت فيه بأحر التعازي لأسرة الراحلة كما دعا البيان إلى المغفرة والرحمة لها، وطلب الصبر والسلوان لأفراد أسرتها.

مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو
مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو

تفاصيل وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق

 وكانت غرفة عمليات إسعاف الشرقية قد تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزقازيق الجامعي بوصول "روان. ن" 22 عاما الطالبة بالفرقة الرابعة في كلية العلوم بجامعة الزقازيق (جثة هامدة).

وتبين من التحريات الأولية إصابة الطالبة أودت بحياتها إثر سقوطها من الطابق الرابع في الكلية، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أخطرت لمباشرة التحقيقات لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.

الطالبة روان ناصر،فيتو
الطالبة روان ناصر،فيتو

تطورات جديدة في حادث مصرع طالبة الزقازيق وسر المكالمة الأخيرة 

وطلبت  النيابة العامة الاستعلام من شركات المحمول عن المكالمات الصادرة والواردة لهاتف الفتاة روان الطالبة بكلية العلوم جامعة الزقازيق محافظة الشرقية، والتى لقيت حتفها إثر سقوطها من الطابق الرابع بالكلية.

وسألت جهات التحقيق عددا من الشهود بحادث وفاة الطالبة، والذين أكدوا أن المتوفاة أجرت مكالمة هاتفية قبل سقوطها مباشرة من الطابق الرابع بالكلية، كما استدعت النيابة العامة أسرتها لسؤالهم عن أحوالها الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبلَ وفاتها.

مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو
مكان وفاة طالبة كلية علوم الزقازيق،فيتو

وندبت النيابة العامة خبراءَ الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانا لما فيه من آثار قد تسفر عن وضع تصور محدد لحدوث الواقعة وطلبت كذلك تحريات الشرطة حولها حيث تجري النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.

وكانت النيابة انتهت من مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث للتأكد من سير الأحداث والوقوف على أي تفاصيل قد تساهم في تفسير ما حدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سقوط طالبة من الطابق الرابع بكلية العلوم الزقازيق وفاة طالبة الزقازيق جامعة الزقازيق حوادث حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

تصنيف لاعبي التنس، سينر يحافظ على الصدارة وإنجاز غير مسبوق لـ موسيتي

«الصحة»: خطة لرفع كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الأمراض الصدرية للتعامل مع التغيرات المناخية

عائلات الأسرى الإسرائيليين: المجلس المصغر أقر التخلي عن الرهائن

وزير خارجية باكستان للهند: لن نتخلى عن أي نقطة من مياهنا

هندسة القناة تناقش البصمة الكربونية في قطاع البناء والتشييد (صور)

رحلة الأهلي مع المدربين الأجانب في عهد الخطيب، محطات من النجاح الكبير والإخفاقات المدوية، 6 خواجات قادوا الأحمر تحت إدارة بيبو آخرهم كولر، ومازال البحث عن الكوتش الجديد مستمرا

خطوات يجب على الراكب اتباعها لتأكيد بيانات حجز تذكرة الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور
ads

الأكثر قراءة

رسميا، السيسي يصدق على قانون العمل

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

كانت بمفردها، مصدر يكشف مفاجأة في واقعة سقوط طالبة علوم الزقازيق روان ناصر

بعد تصديق السيسي عليه، الجريدة الرسمية تنشر النص الكامل لقانون العمل الجديد

حرب شرسة مقبلة، توفيق عكاشة يكشف مخططا جديدا لإشعال معركة كبرى بالشرق الأوسط

ضبط متهمين جدد في عصابة سارة خليفة بـ 103 كيلو حشيش صناعي

برعاية وحضور السيسي، 5 معلومات عن افتتاح النسخة 25 من بطولة العالم العسكرية للفروسية اليوم

أسعار الفاكهة اليوم، الجوافة تتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

خدمات

المزيد

البتلو يتراجع 26.5 جنيه، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة رياضيات بالأزهر الشريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته ببشارة خير وسعادة قادمة

هل يجوز إعطاء زكاة المال لشخص لأداء الحج؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 5 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية