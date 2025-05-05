شاركت جامعة المنصورة في الحفل الختامي لمهرجان "إبداع" لشباب الجامعات في موسمه الثالث عشر، وذلك في مجالات الأدب والعلوم والفنون، وقد أُقيم المهرجان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظَّمته وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى جانب لفيف من القيادات التنفيذية والأكاديمية، والشخصيات العامة، والإعلاميين، والفنانين، والمثقفين.

جامعة المنصورة تحصد 15 جائزة في الحفل الختامي لمهرجان إبداع في دورته الثالثة عشرة

وترأس وفد جامعة المنصورة الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف كل من الدكتور وليد طنطاوي، الأمين المساعد للجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صبري سرايا، منسق الأنشطة الطلابية، والأستاذ أحمد العشري هلال، المدير العام لرعاية الطلاب.

الاهتمام بالمهرجان الوطني تعكس إيمان الدولة الحقيقي بدور الشباب

وصرّح الدكتور شريف يوسف خاطر بأن الرعاية الكريمة التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا المهرجان الوطني تعكس إيمان الدولة الحقيقي بدور الشباب، وتؤكد أن الإبداع بات إحدى أولويات الجمهورية الجديدة، بوصفه محركًا أساسيًّا للتنمية المستدامة، وأداة استراتيجية لبناء الإنسان، كما وجَّه التحية والتقدير إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على رعايته لهذا المهرجان الإبداعي الكبير، وحرصه على توفير منصات تحتضن طاقات شباب الجامعات.

مهرجان "إبداع بيئة حاضنة للطاقات الشابة في مختلف المجالات

وهنّأ الدكتور شريف خاطر الطلاب الفائزين، مؤكدًا أن مشاركة جامعة المنصورة في مهرجان "إبداع" تأتي في إطار حرصها الدائم على دعم الموهوبين والمبدعين، انطلاقًا من إيمانها بأن الجامعة ليست مجرد مؤسسة أكاديمية، بل هي بيئة حاضنة للطاقات الشابة في مختلف المجالات الثقافية والفنية والعلمية.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة من قِبل قطاع التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور محمد عطية البيومي، وعمداء الكليات، وجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين، في توفير بيئة محفزة على التميز والإبداع.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد عطية البيومي عن فخره واعتزازه بإنجازات طلاب الجامعة، مؤكدًا أن هذا النجاح ثمرة لتكامل الجهود بين الطلاب وهيئة التدريس والدعم المؤسسي المستمر، وهو ما يعكس التزام الجامعة بإعداد كوادر شبابية متميزة ومبتكرة.

يُذكر أن مهرجان "إبداع" في دورته الثالثة عشرة شهد مشاركة استثنائية، تجاوز عدد المتسابقين فيها 75 ألف طالب وطالبة، ممثلين لـ 170 جامعة ومعهدًا وأكاديمية، حكومية وخاصة، على مستوى الجمهورية، وقد أُقيمت فعالياته في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة.

وحصد طلاب جامعة المنصورة 15 جائزة في مجالات الفنون التشكيلية، والغناء، والمسرح، والترانيم، والابتكار العلمي، والمبادرات المجتمعية. وهم:

يوسف أدهم محمد إسماعيل، جاسمين جورج إبراهيم زكي، ماجد لطفي مصطفى عقدة، تيا أشرف محمد، مارتينا رأفت نصحي، محمد فوزي السعيد، محمد نبيل محمد عبد السلام، محمد أحمد محمود عوض، أماني محمد إبراهيم السيد، إبراهيم محمد إبراهيم السيد، محمود محمد عبد العزيز شرباص، مريم مصطفى هده، كريم محمد جمعة، عبدالرحمن نصر السيد، كريم هشام عبد المطلب.

وتمت المشاركة تحت إشراف حمادة عبد العزيز، مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي، وريهام عبد القادر، مديرة إدارة النشاط الثقافي، والدكتورة داليا خليفة، مديرة إدارة النشاط الفني.

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