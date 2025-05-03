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جامعة المنصورة تفوز بأول برنامج ماجستير لذوي الهمم في علم النفس الرياضي

جامعة المنصورة، فيتو
جامعة المنصورة، فيتو

أعلن الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فوز الجامعة بأول مشروع دولي من نوعه في الشرق الأوسط وألمانيا، لإنشاء برنامج ماجستير متخصص في علم النفس الرياضي لذوي الهمم، بتمويل قدره 400 ألف يورو من الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوي الهمم، ودمجهم الكامل في المجتمع، ومنحهم فرصًا متكافئة تُتيح لهم المشاركة الفاعلة جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع، وفي إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخطة الوزارة في هذا الشأن.

 

جامعة المنصورة تفوز بأول مشروع لبرنامج ماجستير في الشرق الأوسط وألمانيا لذوي الهمم في علم النفس الرياضي

ويمتد تنفيذ المشروع من عام 2025 حتى عام 2028، بالشراكة مع جامعتي مارتن لوثر وريجنسبورج الألمانيتين، تحت قيادة الدكتور طارق غلوش، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عمرو رشدي سعد، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية التربية الرياضية.

 

أول درجة ماجستير معتمدة في تخصص علم النفس الرياضي لذوي الهمم

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن البرنامج يُعد أول درجة ماجستير معتمدة في تخصص علم النفس الرياضي لذوي الهمم تُمنح بالتعاون مع جامعتي مارتن لوثر وريجنسبورج، كما يُعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وألمانيا، مما يعكس مكانة جامعة المنصورة كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى إلى الابتكار ومواجهة التحديات المجتمعية.

 

تفعيل استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار جهود الجامعة الرامية إلى تحقيق توجيهات القيادة السياسية بشأن تمكين ذوي الهمم، وتفعيل استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، من خلال دعم الشباب وتنمية قدراتهم، وتوفير سبل الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع الجامعي.

من جانبه، أكَّد الدكتور طارق غلوش أهمية البُعد الدولي للمشروع، مشيرًا إلى أن فوز الجامعة به يعكس ثقة الجهات البحثية الدولية في قدرات جامعة المنصورة، ويعزز فرص تطوير البحث العلمي وربطه باحتياجات المجتمع، لا سيما في المجالات الإنسانية كعلم النفس الرياضي لذوي الهمم.

ويشارك في تنفيذ المشروع البروفيسور أوليفر شتول، عميد كلية علوم الرياضة بجامعة مارتن لوثر، والبروفيسور راينر شيليرمان، أستاذ العلوم الاجتماعية والصحية بجامعة ريجنسبورج.

يُذكر أن جامعة المنصورة سبق أن حصلت على تمويل من هيئة DAAD خلال الفترة من 2021 حتى 2023، من خلال مشروع قدّمه الدكتور عمرو رشدي سعد، مكّن 48 عضو هيئة تدريس ومعاونيهم من حضور ورش عمل في ألمانيا، وأسفر عن تأسيس أول معمل متخصص في علم النفس الرياضي لذوي الهمم بالجامعة، وهو ما مهّد الطريق للحصول على هذا المشروع الأكبر.

وبهذا الإنجاز، تُواصِل جامعة المنصورة تعزيز ريادتها الأكاديمية، وانخراطها الفعّال في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي، بما يخدم فئات المجتمع المختلفة، ويتماشى مع رؤية الدولة المصرية والتوجهات العالمية لدعم وتمكين ذوي الهمم.

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الأب استراتيجية الدولة التربية الرياضية الدراسات العليا والبحوث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس عبد الفتاح السيسي أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جامعة المنصورة فئات المجتمع المختلفة

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