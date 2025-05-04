الإثنين 05 مايو 2025
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أخبار مصر

بحضور وزير الشباب، محافظ الجيزة يشهد حفل ختام مهرجان إبداع بجامعة القاهرة

مهرجان إبداع
مهرجان إبداع
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شهد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، حفل ختام الدورة الثالثة عشرة من مهرجان إبداع لشباب الجامعات والمعاهد العليا والأكاديميات الحكومية والخاصة، على مسرح جامعة القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ولفيف من نجوم الفن والإعلام، وعدد من الشخصيات العامة.

أهمية مهرجان إبداع في تحفيز الشباب المصري

أشار محافظ الجيزة إلى أهمية مهرجان إبداع في تحفيز الشباب المصري على تطوير مواهبهم في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية والاجتماعية، مع التركيز على الابتكار والإبداع.

وأكد محافظ الجيزة حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعم قدرات وإبداعات ومهارات الشباب، وإعدادهم ورعايتهم وإشراكهم في قيادة مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد في شتى القطاعات، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور الذي تلعبه وزارة الشباب والرياضة في تنظيم وإعداد المهرجانات والفعاليات المختلفة، التي تُعَدُّ فرصة للشباب لإظهار مواهبهم والحصول على التقدير والدعم من خلال الجوائز والتكريم للمتسابقين المتميزين.

وشهد الحفل تقديم فقرات فنية للفائزين في مهرجان إبداع، بحضور عدد من الفنانين، وكذلك تقديم فقرات استعراضية للفنون الشعبية.

وفي ختام الحفل، تم تقديم الجوائز للمتسابقين الفائزين في المهرجان، كما تم تكريم بعض الفنانين الذين أثروا المجال الفني بأعمالهم.

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