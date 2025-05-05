إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على طريق السادات – كفر داود بالمنوفية

أُصيب تسعة أشخاص بإصابات متفرقة، مساء اليوم، إثر حادث تصادم بين سيارتين على طريق السادات – كفر داود بمحافظة المنوفية.

طريق السادات – كفر داود بالمنوفية

وتلقى اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد نضال مغربي، مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بوقوع الحادث ووجود عدد من المصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث.

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