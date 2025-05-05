ليلة في حب محمود الشريف بقصر الأمير بشتاك الخميس المقبل

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، أمسية جديدة من أمسيات صالون "مقامات" في ذكرى الموسيقار محمود الشريف، وذلك يوم الخميس 8 مايو الجاري في الساعة الثامنة مساءً، وذلك في إطار الأنشطة الفنية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية، بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية.

وتقام الاحتفالية تحت عنوان (لحن الوطن ووجدان الشعب)، وتستضيف الشاعر السيد حسن، ومدير برنامج مركز توثيق التراث الحضاري المهندسة ياسمين سامي عبد النور، كما يقدم الفنان أحمد صبري وفرقته الموسيقية فقرة غنائية صالون "مقامات" من إعداد الناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين.

الموسيقار محمود الشريف

الموسيقار محمود الشريف، "العبقري الموهوب" كما وصفه موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، كان شديد الثراء في أعماله الفنية التي تنوعت بين الرومانسية الحالمة والشعبية الخفيفة والوطنية أيضًا، تميزت جمله الموسيقية بـ العذوبة والسلاسة، على قدر ما كانت متطورة على مستوى التأليف الموسيقي، يعد واحدًا من أهم الموسيقيين المصريين، الذين أثروا الحياة الموسيقية في مصر، من خلال نحو 800 لحن قدمها طيلة مشواره مثل "رمضان جانا" لمحمد عبد المطلب، و"حبينا بعضنا" لشادية، و"على شط بحر الهوى" لكارم محمود، و"حلو وكذاب" لعبد الحليم حافظ، و"أوصفولي الحب" لنجاة الصغيرة، و"على بختنا" لوردة الجزائرية، و"تلات سلامات" لمحمد قنديل.

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