«العايق» على مسرح بمركز إبداع قصر الأمير طاز

بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، يقدم مركز إبداع قصر الأمير طاز بحي الخليفة، التابع لـقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، العرض المسرحي الجديد "العايق"، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو 2025، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

العرض من تأليف الكاتبة أميرة عزالدين، وإخراج نور عفيفي، ويشارك في بطولته نخبة من الفنانين، من بينهم أشرف فاروق، محمد سعيد، ماجدة النجار، أنين محمد، نورا قشوع، عبد الرحمن الشاوي، أحمد سليمان، ومحمد بيومي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة الواعدة.

يتميز العمل بتنوع عناصره الفنية، حيث يتضمن أشعارًا للشاعر طارق عمار، وموسيقى وألحانًا وتوزيعًا موسيقيًا للفنان عمرو العدوي، وتصميم سينوغرافيا لمونيكا مدحت، مع كيروجراف لمحمد سعد. كما يشرف على التنفيذ الإخراجي كل من نورا صلاح الدين ويوسف حامد.

تدور أحداث المسرحية في أجواء من الحكاية الشعبية، حيث تستلهم قصة "العايق" من حكاية علي الزيبق والمقدم دليلة، وتعيد صياغة الصراع الأزلي بين الخير والشر برؤية جديدة ومعاصرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.