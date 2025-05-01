عدد من الفعاليات الفنية والثقافية في مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل غدا

يبدأ من الغد الجمعة 2 مايو البرنامج الثقافى التى تطلقه مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل عن شهر مايو الجارى، لمواصلة الدور الريادي في التنمية الثقافية والفكرية عبر البرامج الثقافية.

تبدأ تلك الفعاليات بأمسية فنية وروحية تنفذها مكتبة مصر الجديدة العامة وتقدمها فرقة الإخوة أبو شعر في الساعة السابعة والنصف مساء، تسبح الفرقة في رحلة موسيقية ساحرة من خلال ألحانها المميزة وأدائها الرائع الذي يجمع بين الإحساس العميق والإيقاعات الشرقية الأصيلة. وتقدم في أجواء مفعمة بالحيوية والفن.

يذكر أن فريق الإخوة أبو شعر يتكون من ستة أشقاء من عائلة دمشقية عريقة كونوا الفرقة التى أصبحت من أكبر فرق الإنشاد فى العالم العربى والإسلامى، وتقدم الفرقة الإنشاد الدمشقى الجامع بين الأصالة والمعاصرة.

عرض الفيلم الكوري سوهي التالية بمكتبة المستقبل

بينما تعرض مكتبة المستقبل في الساعة الخامسة والنصف، الفيلم الكورى "سوهى التالية"، سيناريو وإخراج جونغ جو مدته 135 دقيقة مترجم باللغة العربية، عرض في مسابقة مهرجان كان الرسمية 2022 وحصل على عدة جوائز بعد مشاركته في عدد من المهرجانات الدولية، ويعقب العرض حلقة نقاش مع الكاتب المسرحي الدكتور سامح توفيق والمخرج أحمد العرابى.

الفيلم يسلط الضوء على الآلام النفسية والعاطفية التي تنشأ في ظروف العمل التي تستغل الشباب، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الانتحار بينهم.

ومما يُحسب لهذا الفيلم أنه بعد أقل من عام على إصداره، تم تعديل القانون الكوري لحماية العمال الشباب بشكل أفضل.

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