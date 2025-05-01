محاضرة ببيت المعمار تستعرض تحولات المدينة والعمارة المصرية

يواصل بيت المعمار المصري التابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، أنشطته الهادفة إلى تعميق الوعي بالتراث المعماري وتاريخه، حيث ينظم مساء السبت الموافق 3 مايو، في تمام الساعة السابعة مساءً، محاضرة بعنوان "سرديات معمارية عبر الزمن"، بمقره الكائن بشارع درب اللبانة أمام جامع السلطان حسن.

ويقدّم المحاضرة المهندس معاذ أبوزيد، المعماري المصري ومؤسس "ستوديو معماري"، والذي عُرف بإسهاماته المتخصصة في مجالات الحفاظ العمراني وإعادة تأهيل النسيج التاريخي للمدن، عبر مشروعات متعددة من أبرزها مشاركته في ورشة شارع المعز، إلى جانب عدد من المبادرات المعمارية التي توازن بين قيم التراث ومتطلبات الحداثة.

ومن خلال هذه المحاضرة، يصحب أبوزيد الحضور في رحلة تأملية تتبع تحولات العمارة المصرية في سياقها الزمني والمكاني، متناولًا سرديات معمارية متشابكة تعكس تفاعل العمران مع المتغيرات الاجتماعية والثقافية، كما تسلط المحاضرة الضوء على نماذج مختارة من مشروعات إحياء المناطق التاريخية، وتطرح مقاربات نقدية لفهم العمارة التراثية من منظور معاصر، يستند إلى الذاكرة الجمعية ويطمح إلى إعادة دمجها في نسيج المدينة الحديث.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية التي يحتضنها بيت المعمار المصري، والتي تسعى إلى خلق مساحة مستدامة للحوار بين المعماريين والباحثين والمهتمين بالتراث، من أجل استكشاف رؤى جديدة تضع العمارة في قلب النقاش الثقافي والمجتمعي، وتُعيد الاعتبار لقيم الهوية والخصوصية المعمارية في ظل التحولات الراهنة.

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