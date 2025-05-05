مصرع وإصابة فتاتين في حادث تصادم بالقليوبية

لقيت فتاة مصرعها وأصيبت أخرى في حادث تصادم سيارة ميكروباص بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتم نقلهما إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع واصابة فتاتين في حادث تصادم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بفتاتين بشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة وفي حالة خطرة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من من المعاينة والتحريات الأولية مصرع فتاه وإصابة الأخرى وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم والتحفظ على جثمان المتوفاة لحين ورود تقرير الطب الشرعي وتصريح النيابة العامة بشأن دفن الجثمان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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