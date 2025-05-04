القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن توفير 945 وظيفة

أعلنت مديرية العمل عن توفير 945 فرصة عمل داخل نطاق محافظة القليوبية عن طريق النشرة القومية للتشغيل التابعة لوزارة العمل التي أعلنتها المديرية مؤخرا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتي اكتمال الأعداد المطلوبة.

وظائف فرص عمل بالقليوبية

أوضح المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن الوظائف المتاحة في النشرة القومية للتوظيف بمديرية العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها الأخيرة ضمت 945 فرصة في 16 شركة ومصنع وبمرتبات مجزية حيث تتوافر الوظائف كالتالي:

وظائف مديرية العمل بالقليوبية

أشار محافظ القليوبية أن وظائف مديرية العمل القليوبية متوافرة أيضا بمديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية أن في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع ماعدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت مشيرا لن الوظائف الجديدة تأتي بالتنسيق مع شركات كبرى بنطاق المحافظة برواتب مجزية وعمولات شهرية تحدد حسب المقابلة مع مراعاة الحد الأدنى للأجور حسب كل تخصص، مع توفير كافة المزايا التى أقرها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة، من تأمينات إجتماعية وصحية، وبوليصة تأمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.