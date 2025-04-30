الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظ القليوبية يعقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالخانكة

لقاء المواطنيين بالقليوبية،فيتو
لقاء المواطنيين بالقليوبية،فيتو

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الأسبوعي للمواطنين بمركز ومدينة الخانكة. وقد خصص هذا اللقاء للاستماع إلى شكاوى ومطالب أهالي مدن الخانكة والخصوص وشبين القناطر، والعمل على إيجاد حلول فورية لها بحضور القيادات التنفيذية المعنية.

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وشهد اللقاء حضور الدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين، السكرتير العام للمحافظة،  مصطفى عبده طه، وكيل وزارة التربية والتعليم، والأستاذة أميمة رفعت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من رؤساء المصالح ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية.

وتناول اللقاء مجموعة متنوعة من المشاكل والطلبات التي تقدم بها المواطنون، حيث تركزت المناقشات حول توفير فرص عمل للشباب، وتسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، واستعراض الفرص المتاحة في القطاع الخاص، وقد وجه المحافظ المسؤولين بدراسة كافة الطلبات المقدمة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وفي هذا السياق، أكد محافظ القليوبية أن هذا اللقاء الأسبوعي يمثل منصة هامة للتواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على التحديات التي تواجههم على أرض الواقع. وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا لحل مشاكل المواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف القطاعات.

من جانبهم، أعرب المواطنون عن تقديرهم لحرص المحافظ على الاستماع إليهم وتفاعله مع مطالبهم، معربين عن أملهم في أن تسفر هذه اللقاءات عن حلول ملموسة لمشاكلهم.

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