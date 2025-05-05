الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

خسائر بالجملة، القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد قوة إسرائيلية في خان يونس

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الاثنين، إنها أوقعت أفراد قوة للاحتلال بين قتيل وجريح في كمين مركب، واستهدفتهم بقذيفة وبالرشاشات في خان يونس.

القسام تنصب كمينا لقوة إسرائيلية 

وأضافت القسام أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين وجرافة عسكرية بقذائف الياسين 105 قرب السياج الفاصل شرق خان يونس.

وأمس الأحد قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في كمين مركب من استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ بمدينة ‎رفح الفلسطينية.

 

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من المسافة صفر، القسام تكشف حصيلة عملياتها ضد الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية

استدراج قوة هندسية إسرائيلية إلى نفق مفخخ

 وأضافت القسام: فجرنا عين النفق فور تقدم عدد من الجنود الصهاينة وأوقعناهم بين قتيل وجريح، كما اشبك مجاهدونا مع أفراد القوة وأجهزوا على عدد منهم من المسافة صفر.

 

استهداف دبابتين صهيونيتين بقذائف “الياسين 105”

وتابعت القسام: مجاهدونا استهدفوا دبابتين صهيونيتين بقذائف "الياسين 105"، ورصدوا عمليات انتشال القتلى وإجلاء الجرحى.

 

تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة

واستكملت القسام: تمكنا أمس من تفجير منزل مفخخ في قوة صهيونية راجلة وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق ‎رفح الفلسطينية جنوبي القطاع.

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كتائب القسام خان يونس حماس

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