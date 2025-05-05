الإثنين 05 مايو 2025
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محافظات

إيداع الطفلة شهد ضحية زوجة والدها بإحدى دور الرعاية بالدقهلية

إيداع طفلة بلا مأوى
إيداع طفلة بلا مأوى بدار رعاية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية قيام فريق التدخل السريع بالتضامن وبالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالدقهلية  في إيداع الطفلة "شهد" طفلة بلا مأوى يتم استغلالها من قبل زوجة الأب كما ورد في استغاثة الطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي بإحدى دور الرعاية.

 

وذلك بناء على توجيهات الدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية.


توفير كافة الرعاية اللازمة

وعلى الفور انتقل وليد حافظ مدير إدارة الدفاع وعضو فريق التدخل السريع بالدقهلية للتعامل مع الحالة بمرافقة هناء مسعد وتم إلحاق الابنة مؤقتا بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات في المنصورة وتم توفير لها كافة الرعاية اللازمة.

إنهاء إجراءات محاضر الشرطة بالمنوفية 

 

وتم التنسيق مع حماية الطفولة بمحافظة الدقهلية وذلك للتوجه إلي محافظه المنوفية لإنهاء إجراءات محاضر الشرطة واستصدار قرارات النيابة العامة وتحقيق المصلحة الفضلي للفتاة.

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