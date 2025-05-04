جهود مكثفة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار في مراكز ومدن الدقهلية (صور)

رفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى للتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، حيث تتمركز سيارات كسح المياه في أماكن تجمعات المياه.

جهود مكثفة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه في مراكز ومدن الدقهلية



وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار على عدد من المدن والأحياء والمراكز، أداء وجهود التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها، لرفع وكسح كافة تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه، واتخاذ وضع الجاهزية لاحتمال سقوط أمطار في أي وقت.

تمركز سيارات الكسح بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة

ووجه محافظ الدقهلية، بتمركز سيارات الكسح بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة للتعامل الفوري مع سقوط الأمطار، وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، باستمرار متابعة احتمال استمرار سقوط الأمطار وسرعة التعامل، وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة.

المتابعة على مدار الساعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن

وأكد على أحمد حمدي مدير الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة على مدار الساعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات مياه أمطار والتعامل الفوري معها.

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