وزيرة التضامن تعلن انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة "أهل الخير"

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة " أهل الخير" بداية من اليوم وحتي رمضان المقبل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة " أهل الخير 2025" التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيرًا في رمضان لهذا العام.

وحضر الاحتفالية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، ولفيف من الشخصيات العامة والشركاء الاستراتيجيين للوزارة والجهات الوطنية، بالإضافة إلى الجهات التنفيذية بالوزارة.

مشروعات الجمعيات الأهلية

وشهدت الاحتفالية عرض تقديمي عن المسابقة استعرضه الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، حيث هناك

52 مليون وجبة إجمالي مشاركة الجمعيات الأهلية في المسابقة خلال شهر رمضان المبارك.

كما تم استعراض فيديو توثيقي حول حملة الإطعام التي نفذتها الوزارة خلال شهر رمضان المعظم.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، كما تسلم ممثل عن وزير الشباب والرياضة درع التكريم تقديرا لمجهوداتهم.

كما كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي ووزيرة التنمية المحلية ووزير الأوقاف كل من المهندس إبراهيم صابر محافظ القاهرة، لحصول المحافظة على المركز الأول والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة لحصول المحافظة على المركز الثاني، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية لحصول المحافظة على المركز الثالث.

وأعقب ذلك تكريم الدكتورة مايا مرسي للشركاء الاستراتيجيين، حيث تم تكريم كل من المجلس القومي للمرأة وتسلم درع التكريم الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس القومي للمرأة، وصندوق تحيا مصر، وتسلم درع التكريم الدكتور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وتسلم درع التكريم الدكتور حاتم متولي.

تكريم الجهات الوطنية والقومية

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تكريم الجهات الوطنية والقومية المشاركة في المسابقة، حيث تم تكريم بيت الزكاة والصدقات المصري، والهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

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