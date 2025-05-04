بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات

شهدت كلية الآداب بـ جامعة المنصورة، فعاليات اليوم الثاني من ملتقى التوظيف الأول، الذي تنظمه الكلية بمشاركة عدد من المؤسسات والشركات، بهدف تعزيز فرص الطلاب والخريجين في سوق العمل.

ملتقى التوظيف الأول بآداب المنصورة يواصل فعالياته لليوم الثاني بمشاركة واسعة من المؤسسات والشركات

بدأت الفعاليات بكلمة للدكتور تامر عماد صدقي، المدرس بقسم اللغات الشرقية، تناول خلالها أهمية تطوير الطلاب لذواتهم، وأبرز الخدمات التي تقدمها الجامعة والكلية في مجال التدريب والربط بسوق العمل.

عروض تقديمية لممثلي الجهات المشاركة في الملتقى

أعقب ذلك سلسلة من العروض التقديمية لممثلي الجهات المشاركة في الملتقى، حيث أعلنت مستشفى الصحة النفسية بدميرة عن توقيع بروتوكول تعاون مع الكلية لتدريب طلاب قسمي علم النفس وعلم الاجتماع، بهدف تأهيلهم مهنيًا وتوفير بيئة عملية تسهم في تنمية مهاراتهم.

كما عرض ممثلو شركة "مصر لتأمينات الحياة" فرص عمل متاحة لخريجي الكلية تُطرح بشكل دوري، فيما أوضح ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة دور الجهاز في دعم الشباب وتوفير التمويل اللازم للمشروعات، مع تسهيل الإجراءات المطلوبة لإطلاقها.

وقدمت شركة خطة لعقد ورش عمل تدريبية تستهدف طلاب وخريجي الكلية، كما أعلنت مدرسة الوادي الدولية للغات عن برامج صيفية لتدريب الطلاب مع إمكانية التوظيف من خلال نظام التقديم الإلكتروني عبر QR Code وتبعتها مدرسة جلوري الدولية للغات بتقديم فرص مماثلة عبر رمز توظيف رقمي.

كما قدمت شركة "راكتبى لصناعة المحتوى" عرضًا عن طبيعة العمل في مجال صناعة المحتوى، مع الإعلان عن مسابقة لأفضل محتوى يتم إنتاجه من قبل الطلاب، في خطوة تهدف إلى تشجيع الإبداع والمبادرة.

وتحدث ممثل صندوق مكافحة الإدمان بالدقهلية عن أهمية دور الطلاب في العمل التطوعي للكشف المبكر عن حالات الإدمان والمساعدة في علاجها، مشيدًا بالوعي المجتمعي المتزايد لدى الشباب.

وفي الجزء الثاني من اليوم، ألقى الدكتور حمدي شاهين، أستاذ اللغويات ورئيس قسم اللغة الإنجليزية الأسبق، كلمة عن أهمية الملتقى كفرصة حقيقية للطلاب للاستفادة والاندماج بسوق العمل.

ثم استعرض ممثل شركة "Intlego" عروض التدريب والتوظيف المتاحة من خلال الشركة، فيما قدمت شركة "أركانيا" مجموعة من الفرص الوظيفية المتاحة لخريجي الكلية.

واصل الطلاب والخريجون تسجيل أسمائهم خلال اليوم، وسط تفاعل كبير مع فعاليات الملتقى. واختتمت الفعاليات بتكريم الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية، لفريق عمل الملتقى، وممثلي المؤسسات المشاركة، والطلاب المنظمين، واتحاد الطلاب، وأسرة "طلاب من أجل مصر"، تقديرًا لجهودهم في إنجاح الملتقى. كما توجه بالشكر الخاص للجنة الإعلامية والعلاقات العامة على ما بذلوه من جهد متميز في الإعداد والتنظيم، موجهًا تحية تقدير لـ أحمد زين على دوره البارز في تنظيم الحدث.

ويُعد هذا الملتقى خطوة مهمة نحو تفعيل دور الجامعة في دعم طلابها مهنيًا، وتعزيز التواصل مع سوق العمل من خلال شراكات حقيقية ومثمرة.

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