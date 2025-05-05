الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد 15 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء أمس الأحد، باستشهاد 15 فلسطينيا إثر قصف إسرائيلي على منزل في حي التفاح بمدينة غزة.

 

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف بلدة عبسان في خان يونس

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة

ومساء أمس، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: نكثف الضغط بهدف إعادة المختطفين وحسم المعركة ضد حماس.

وأضاف رئيس أركان جيش الاحتلال: نصدر عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لجنود الاحتياط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة.

 

الحسم وعدم بقاء حماس

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، إن تل أبيب لديها خطة بشأن قطاع غزة تقوم على الحسم وعدم بقاء حماس.

وأضاف نتنياهو: الحرب في غزة تنتهي عندما نحقق نصرا كاملا ومطلقا.. الضغط العسكري نجح وسينجح حتما في إعادة المخطوفين.

وتابع نتنياهو: العمل ضد ‎الحوثيين ليس أمرا ينتهي بضربة واحدة.. لقد عملنا ضدهم في الماضي وسنعمل في المستقبل أيضا ونحن ننسق مع الإدارة الأمريكية.

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حي التفاح خان يونس قطاع غزة غزة جيش الاحتلال

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