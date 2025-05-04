"المصري الديمقراطي" يؤكد رفضه لقانون الإجراءات الجنائية ويطالب الرئيس السيسي بإعادته لمجلس النواب

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصويته بالرفض من كامل هيئته البرلمانية لقانون الإجراءات الجنائية الذي أقرّه مجلس النواب بشكل نهائي، مشددًا على أن مصر كانت بحاجة إلى قانون عصري يواكب المعايير الدولية ويعزز حقوق المصريين في محاكمات عادلة.

وأكد المصري الديمقراطي الاجتماعي في بيان له، أن الحزب يرى أن الحد من مدد الحبس الاحتياطي يُعد من المكاسب القليلة في القانون الجديد، إلا أن هذا التعديل وغيره من التعديلات الإيجابية المحدودة لا يغطي أوجه القصور الكبرى التي تضمنها القانون، وفي مقدمتها التوسّع في منح سلطات واسعة لعشرات الموظفين العموميين ورجال الضبط ومسئولي السجون، وتقييد حقوق الدفاع، وغياب الضمانات الكافية للمحاكمات العادلة، بما يتعارض مع أحكام الدستور والتزامات مصر الدولية.



وأكد الحزب أن هيئته البرلمانية رفضت القانون في التصويت النهائي داخل مجلس النواب، بعدما قدّم نواب الحزب العشرات من التعديلات الجوهرية التي هدفت إلى تقليص الانتهاكات وضمان حقوق المتهمين، لكنها قوبلت جميعها بالرفض من الأغلبية البرلمانية.

وفي هذا السياق، نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قبل وأثناء مناقشة القانون عددًا من ورش العمل الموسعة التي ضمت حقوقيين وقانونيين للدفع بتعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، وتعاونت لجنة الحقوق والحريات بالحزب مع مجموعة من المحامين والنقابيين في تجميع وتحليل التعديلات التي قدمها نواب الحزب داخل المجلس.



وأوضح الحزب أنه بما أن القانون لا يزال في انتظار التصديق من رئيس الجمهورية، يطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى البرلمان لمراجعته من جديد، وطرحه ضمن حوار مجتمعي حقيقي وشفاف، يشارك فيه ممثلو المجتمع المدني والقوى السياسية والنقابات المهنية، من أجل بناء منظومة عدالة جنائية تليق بمصر وتُرسخ قيم العدالة الاجتماعية ودولة القانون.

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