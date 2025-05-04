أول رد من رابطة الأندية على هجوم بيراميدز: "راجعوا لائحة الدوري"

رابطة الأندية، أكد مصدر مسئول داخل رابطة الأندية، أن بيراميدز وقع على لائحة الدوري يوم 18 سبتمبر الماضي، بحضور جميع الأندية، واللائحة تضمنت أن الفريق الذي يلعب على ملعبه 7 مباريات في الدور الأول، سيلعب نفس عدد المباريات خارج ملعبه في الدور الثاني.

بيراميدز استفاد في الدور الأول

وأضاف المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور: "بيراميدز استفاد في الدور الأول من لعب 7 مباريات على ملعبه، ومن الطبيعي أن يلعب في الدور الثاني 7 مباريات خارج ملعبه، ولم نتعنت ضد بيراميدز وطبقنا مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية".

وتابع مسئول رابطة الأندية: "هل لم يدرك بيراميدز، أننا في الجدول وضعنا له مباراتين مع فريقين من الإسكندرية وهم حرس الحدود وفاركو في جولتين متتاليتين، ولو كنا نعمل ضد الفريق، هل كنا سنفعل ذلك".

الرابطة لم تكن تعلم فرق مجموعة التتويج

وشدد المصدر على أن مواعيد المباريات والتوقيتات ليس لها علاقة بالقرعة والذكاء الاصطناعي، مثلما يردد بيراميدز، وأكرر مرة أخيرة مطالبا مسئولي بيراميدز بالرجوع إلى اللائحة التي وقعوا عليها في سبتمبر الماضي، والرابطة وقتها لم تكن تعلم الـ 9 أندية الذين سيلعبون في المجموعة الأولى، والـ 9 أندية الذين سيلعبون في المجموعة الثانية.

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