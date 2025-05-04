مبروك للأهلي، رئيس فاركو يثير الجدل في احتفاله بالفوز على بيراميدز

أثار شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما احتفل بفوز فريق كرة القدم بالنادي على بيراميدز 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

ووجه رئيس فاركو التهنئة للنادي الأهلي، بمناسبة فوز فريقه على بيراميدز، حيث نشر عبر حسابه على فيس بوك نتيجة المباراة معلقا عليها “مبروك لفاركو ومبروك للأهلي”، في إشارة للمنافسة بين الأهلي وبيراميدز على لقب الدوري، ونجاح فاركو في خطف 3 نقاط ثمينة من النادي السماوي.

رئيس فاركو يثير الجدل في احتفاله بالفوز على بيراميدز

كما علق رئيس فاركو على المنشور قائلا: “مبرووك تعويض الأهلي ٣ نقاط الزمالك”، في إشارة للنقاط الثلاث التي تم خصمها من الأهلي بسبب انسحابه من مباراة القمة، وهو ما أثار حالة من الجدل خاصة أنه كان من المفترض أن يهنئ فريقه على الفوز دون النظر للمنافسة بين الفريقين على اللقب تطبيقا للعب النظيف.

بيراميدز يخسر من فاركو 3-2 ويشعل المنافسة على لقب الدوري الممتاز

وتلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

تشكيل فاركو ضد بيراميدز

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

في خط الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

واستعاد الفريق السماوي جهود الثلاثي محمد الشيبي ووليد الكرتي ومهند لاشين خلال مباراة اليوم.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غابا عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف لحصولهما على الإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي.

المنافسة تشتعل بين الأهلي وبيراميدز على صدارة الدوري المصري

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن النادي الأهلي برصيد 46 نقطة، فيما يحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة.

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