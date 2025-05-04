بيراميدز يعترض على توقيت مبارياته في الدوري الممتاز

تحدث المعتصم سالم، نائب المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن ضغط مباريات الفريق وإقامتها بشكل ثابت نهارا عكس باقي الأندية المتنافسة معه على لقب الدوري المصري والتي تقرر رابطة الأندية أن تخوض مبارياتها مساء.

وقال سالم في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: "تعرضنا لظلم كبير في مرحلة حسم الدوري، بسبب خوض ٧ مباريات من أصل ٨ لقاءات خارج ملعبنا، وقرعة الذكاء الاصطناعي ظلمتنا بسبب جدولة المباريات والملاعب والمواعيد".

وأضاف: "القرعة لم ترحمنا وأسفرت عن خوضنا للمباريات نهارا عكس كافة الأندية المنافسة لنا التي تخوض مبارياتها في توقيت مسائي".

وقال: "هدفنا المنافسة على كافة البطولات ولا أضع المبررات لتصدير المشاكل بل على الرابطة مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الأندية".

يذكر أن أغلب مباريات فريق بيراميدز في الخامسة وليس في الثامنة.

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