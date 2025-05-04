أخبار الرياضة اليوم، أول تعليق من زيزو بعد انتظامه في مران الزمالك، رئيس فاركو يثير الجدل في احتفاله بالفوز على متصدر الدوري، وبيراميدز لـ رابطة الأندية: محدش هيكسرنا ومكملين للنهاية

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

علق أحمد سيد زيزو على عودته إلى تدريبات الأبيض اليوم الأحد، بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن تدريبات الفريق.

أثار شرين حلمي رئيس مجلس إدارة شركة فاركو، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما احتفل بفوز فريق كرة القدم بالنادي على بيراميدز 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على قرار جديد بشأن لاعبه أحمد سيد زيزو بعد غيابه خلال الفترة الماضية عن تدريبات الفريق.

فاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

قال معتصم سالم المدير الرياضي لنادي بيراميدز: إن فريق الكرة تعب كثيرا طوال الموسم الحالي، من أجل الوصول والمنافسة على لقب الدوري، متسائلا: "لماذا هذا القتال ضد فوز نادي بيراميدز بالدوري الممتاز، ومع ذلك لن نستسلم و"ماحدش هيكسرنا ومكملين للنهاية".

شارك محمد صلاح نجم ليفربول، في خسارة فريقه أمام تشيلسي، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول وتشيلسي، فاز فريق تشيلسي على نظيره ليفربول بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

شهدت مباراة النادي الأهلي مع نظيره حرس الحدود مشاركة علي معلول لأول مرة مع القلعة الحمراء بعد 180 يوما في بطولة الدوري الممتاز وتألق معلول وأدى مباراة جيدة بكل المقاييس حيث مرر لزملائه عددا من التمريرات الحاسمة.

تعادل فريق باير ليفركوزن من مضيفه فرايبورج بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب شوارزوالد ستاديون، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الألماني.

أكد البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أهمية مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.