بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني بتعادل ليفركوزن مع فرايبورج 2/2

تعادل فريق باير ليفركوزن من مضيفه فرايبورج بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب شوارزوالد ستاديون، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الألماني.

وبتلك النتيجة يتوج رسميا فريق بايرن ميونخ بطلا لمسابقة الدوري الألماني الموسم الحالي 2024-2025.

سجل هدفي فرايبورج في شباك ليفركوزن، ماكسيميليانو أيجيستين في الدقيقة 44 وبييرو هينكابي في الدقيقة 48، بينما أحرز هدفي ليفركوزن، فلوريان فيرتز وجوناثان تاه في الدقيقتين 82 و90.

فوز دورتموند على فولفسبورج

فاز فريق بوروسيا دورتموند فوزا كبيرا على ضيفه فولفسبورج بنتيجة 0/4 في المباراة التي جرت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن لقاءات الجولة 32 من الدوري الألماني.

سجل أهداف بوروسيا دورتموند، سيرهو جيراسي هدفين في الدقيقتين 3 و59، كريم أديمي هدفين في الدقيقتين 69 و73.

لايبزيج يتعادل مع بايرن ميونخ

تعادل فريق بايرن ميونخ، مع نظيره لايبزيج بنتيجة 3-3، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني على ملعب "ريد بول آرينا".

وكان فريق بايرن ميونخ يحتاج إلى نقطتين فقط من أجل التتويج بلقب الدوري الألماني لهذا الموسم، ولكن الفريق البافاري حصد نقطة وحيدة ليتأجل تتويجه بالدوري الألماني إلى اليوم الأحد ويحصد اللقب بعد خسارة ليفركوزن منافسه المباشر.

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