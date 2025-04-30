بيراميدز يواصل معسكره في الإسكندرية استعدادا لـ فاركو بالدوري

الدوري المصري، يستمر فريق بيراميدز في معسكر بمدينة الإسكندرية بعد فوزه اليوم علي حرس الحدود استعدادا لمباراته القادمة أمام فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز القادمة

ويحل فريق بيراميدز ضيفا على فريق فاركو في الخامسة مساء الأحد 4 مايو المقبل على استاد المكس بالإسكندرية في الجولة الرابعة من مرحلة حسم الدوري المصري الممتاز

وجاء قرار يورتشيتش مدرب بيراميدز باستمرار معسكر الفريق بالإسكندرية لإقامة مباراته القادمة أمام فاركو بنفس الملعب استاد المكس بالإسكندرية الذي استضاف مباراة حرس الحدود اليوم.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مضيفه حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد المكس، ضمن الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري المصري.

ترتيب بيراميدز وحرس الحدود بالدوري

بتلك النتيجة يرفع بيراميدز رصيده في مجموعة حسم لقب الدوري المصري إلى 47 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، الذي يخوض مباراة اليوم ضد بتروجت.

فيما يحتل حرس الحدود الترتيب التاسع برصيد 22 نقطة.

ماييلي أفضل لاعب بمباراة بيراميدز وحرس الحدود

أعلنت رابطة الأندية اختيار الدولي الكونغولي فيستون ماييلي مهاجم فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة حرس الحدود بالدوري الممتاز.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز والذي رفع رصيد الفريق إلى ٤٧ نقطة في قمة ترتيب جدول الدوري.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وسيطر فريق بيراميدز على مجريات الأمور منذ الدقائق الأولى، من خلال تمريرات بين لاعبيه، قبل أن تتوقف المباراة في الدقيقة السادسة لعلاج مؤمن عوض لاعب فريق حرس الحدود.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وفي الدقيقة السابعة، أطلق مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وفي الدقيقة 16، أهدر رمضان صبحي لاعب بيراميدز انفرادا تاما بتسديدة ضعيفة أبعدها حارس حرس الحدود محمود الزنفلي عن مرماه.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وفي الدقيقة 33، انفرد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز تماما بمرمى حرس الحدود وراوغ محمود الزنفلي حارس حرس الحدود وسدد كرة أرضية ولكنها ارتطمت بالقائم الأيسر للمرمى الخالي.

مباراة بيراميدز وحرس الحدود

وفي الدقيقة 41، أطلق طارق علاء لاعب بيراميدز تسديدة صاروخية من يمين منطقة الجزاء ردت من القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 43، أحرز بيراميدز هدفه الأول بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدي بلمسة رأسية أكملها علي جبر برأسية أخرى من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يسار المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم بيراميدز بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة بيراميدز بحثا عن هدف تعزيز التقدم، دون خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 76، فجر حرس الحدود مفاجأة بإحراز هدف التعادل عن طريق عبد الرحمن جودة، بعد ضربة خلفية مزدوجة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة 87، أحرز بيراميدز هدفه الثاني عن طريق فيستون ماييلي الذي استغل خطأ من محمد فاروق لاعب حرس الحدود في إبعاد الكرة ليستخلصها ماييلي وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز بيراميدز 2 / 1.

تشكيل بيراميدز في مواجهة حرس الحدود في الدوري المصري

جاء تشكيل أمام حرس الحدود في الدوري المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - طارق علاء

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - أحمد عاطف قطة - رمضان صبحي - صديق إيجولا

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد توفيق - كريم حافظ - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما.

يذكر أن الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي غاب عن مباراة حرس الحدود بسبب الإيقاف للإنذار الثالث، وكذلك مهند لاشين بسبب الطرد أمام الأهلي، فيما سيكون الثلاثي متاحا أمام فاركو في الجولة الرابعة.

وخاض بيراميدز اللقاء منتشيا بعد الصعود إلى نهائي دورى أبطال أفريقيا على حساب أورلاندو الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين في نصف النهائي وضرب موعدًا مع صن داونز في نهائي البطولة.

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