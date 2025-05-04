الأحد 04 مايو 2025
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رياضة

دش ساخن من يورتشيتش للاعبيه بعد الهزيمة من فاركو بالدوري

يورتشيتش، فيتو
يورتشيتش، فيتو

وجه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لـ فريق بيراميدز انتقادا شديد اللهجة للاعبيه بغرفة خلع الملابس عقب هزيمته أمام فاركو ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأبدي يورتشيتش غضبه الشديدة من تهاون لاعبيه وتفريطهم في فارق النقاط بينهم وبين فريق الأهلي حال تحقيقه الفوز اليوم أمام حرس الحدود.

وشدد أن لقاءات الفريق المقبلة لا تقبل أي نتيجة بخلاف الفوز

وتلقى فريق بيراميدز خسارة مفاجئة من نظيره فاركو بنتيجة 2-3، في المباراة التي جمعتهما على استاد المكس في الجولة الرابعة من المرحلة الحاسمة لبطولة الدوري الممتاز.

سجل فاركو هدفين متتاليين عن طريق أحمد شريف ومحمود عماد في الدقيقتين 55 و66، ورد بيراميدز بهدف لـ إبراهيم عادل في الدقيقة 75، قبل أن يسجل فاركو الهدف الثالث عن طريق عمرو ناصر من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 84، وفي الوقت بدل من الضائع سجل سجل مروان حمدي هدف بيراميدز الثاني.

وكان الحكم ألغى هدفا لـ بيراميدز سجله فيستون ماييلي في الدقيقة الثانية، بداعي التسلل.

ترتيب بيراميدز بالدوري 

ويحتل بيراميدز صدارة مجموعة حسم لقب الدوري المصري برصيد 47 نقطة ويحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 29 نقطة

تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: مصطفى فتحي - بلاتي توريه - وليد الكرتي - رمضان صبحي - مهند لاشين

خط الهجوم: فيستون ماييلي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - مروان حمدي - يوسف أوباما - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

تشكيل فاركو ضد بيراميدز 

في حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا"

في خط الدفاع: عزمي غومة - ياسين مرعي – أحمد عوض – جيفرسون إينكادا

في خط الوسط: محمد عز – محمود عماد – محمد فخري – جابر كامل

في خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر

 

طاقم حكام مباراة فاركو ضد بيراميدز

 

 

ححكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو
حكام لقاء فاركو وبيراميدز، فيتو

 

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