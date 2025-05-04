"المحامين" تواصل التصعيد ضد "الرسوم القضائية"، الإضراب العام أمام محاكم الاستئناف الخميس المقبل، وعلام: القرارات تضر بالسلم والأمن القومي ولن نرضخ، ومناشدة عاجلة لتدخل السيسي لنزع فتيل الأزمة

يخوض محامو مصر معركة حاسمة، من أجل الحفاظ على منظومة العدالة، وحق المواطن في التقاضي ولجوئه للقضاء، بعد إعلان مجلس محاكم الاستئناف عن الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية فيما يعرف برسوم « الخدمات المميكنة».

زيادة الرسوم القضائية

منذ الإعلان عن الزيادة في الرسوم القضائية اتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث في هذه الحالة، الذي قال عنه عبد الحليم علام، مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.



امتناع المحامين عن توريد الرسوم

إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية لنقابة المحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار اليوم بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف يوم الخميس المقبل.



القضايا العاجلة في محاكم الاستئناف

وقال أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين، إن الإضراب هيكون على كل محاكم استئناف الجمهورية بلا استثناء، كشكل من أشكال التصعيد اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية المخالفة للقانون والدستور.



وأكد في تصريحات لـ« فيتو» أن الإضراب يشمل كل جلسات التقاضي في ذلك اليوم، ولا سيما أنه لا يوجد شق مستعجل أو قضايا عاجلة في محاكمة الاستئناف.

ومن جانبه طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف.



رفض المحامين للرسوم القضائية

وأعلن «علام» عن رفض النقابة القاطع للرسوم القضائية الجديدة، قائلًا إن "النقابة لن ترضخ، وسنستمر في رفضنا لهذه القرارات"، داعيًا المحامين في جميع المحافظات إلى عدم الانصياع للقرار ومواصلة التمسك بمطالبهم.

تدخل الرئيس لحل الأزمة

وأكد علام دعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم وقال: "نثق تمامًا في حكمة الرئيس ورئيس الوزراء في نزع فتيل هذه الأزمة، التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تُحل بعيدًا عن التصعيد".

خطورة زيادة الرسوم القضائية على الأمن القومي

وأكد علام أنه نبه كل الجهات التي تواصل معها بأن مثل هذه القرارات ضارة بالسلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، وهو ما يعرض الأمن والسلم القومي للخطر، وهو ما أوضحناه لكافة الجهات التي تواصلنا معها، مشددًا على تأبيد المحامين للدولة المصرية، وأنهم مشاركون في كل القرارات التي تأتي للصالح العام، ولكن ليس بالضرورة أن نوافق على قرارات تمس منظومة العدالة.

قرارات تصعيدية لمجلس المحامين رفضًا للرسوم القضائية

وأصدرت نقابة المحامين اليوم، بيانًا هامًّا بشأن الإجراءات التصعيدية، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية.

وجاءت أبرز قرارات نقابة المحامين كالتالي:

الإضراب العام عن الحضور أمام جميع محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يوم الخميس الموافق 8 /5 /2025، وسوف تعلن النقابة الضوابط التنفيذية لهذا الإضراب بالتنسيق مع النقابات الفرعية.

في حالة عدم التحرك من جهة مصدري القرار لإعادة النظر في تلك القرارات خلال مدة أسبوع من تاريخ هذا الإضراب الرمزي فستعلن النقابة في اليوم التالي عن موعد دعوة الجمعية العمومية لمحامي جمهورية مصر العربية للانعقاد لرفع الأمر إليها لاتخاذ ما تراه من قرارات.

مناشدة مجلس النقابة العامة للمحامين ومجالس النقابات الفرعية وجموع محامي مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، التدخل بحكمته المعهودة وحرصه الدائم على مصالح الوطن والمواطنين وإرساء قيم العدل الرفيعة لإنهاء هذه الأزمة، والتوجيه بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح احتكامًا إلى الدستور والقانون وتصحيح ما اعتل واختل من موازين الرسوم القضائية.

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