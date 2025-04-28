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سياسة

لن يكون التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، محامو مصر ينتفضون رفضًا لزيادة الرسوم القضائية (صور)

محامون مصر يحتجون
محامون مصر يحتجون ضد زيادة الرسوم القضائية، فيتو

نظمت نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الإثنين، وقفات احتجاجية جديدة أمام مقار محاكم الجمهورية بكافة الجزئيات، اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية بالمخالفة للدستور والقانون، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية.

احتجاجات المحامين رفضًا لزيادة الرسوم القضائية 


وجاءت الوقفات الاحتجاجية امتثالًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لمواجهة القرار الصادر من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، بالمخالفة للدستور والقانون.


وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية الثانية التي تنظمها النقابات الفرعية على مستوى محاكم الجمهورية، ولكن بشكل أوسع شمل كافة الجزئيات، بعد الوقفة الاحتجاجية  الأولى التي تمت في 13 إبريل الجاري.

هتافات المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية 


ورفع المحامون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا، نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم، لا لفرض رسوم بدون قانون، لا لمخالفة مواد الدستور».

استمرار تصعيد المحامين 


وأكدت  نقابة المحامين  المحامين،  استمرارها في التصعيد بالامتناع التام عن توريد أية مبالغ مالية بجميع خزائن محاكم الجمهورية بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وقد تحدد لذلك غدًا الثلاثاء.

وتنظم نقابة المحامين، مؤتمرًا صحفيًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة، يوم الأحد الموافق ٤ مايو في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا بمشاركة كافة أطياف المجتمع، لشرح أبعاد أزمة الرسوم القضائية.

غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ قرارات نقابة المحامين 


ومن جانبه ترأس عبدالحليم علام،  نقيب المحامين، غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات.

 

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