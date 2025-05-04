الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

نقيب المحامين يطالب بتدخل السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية: أثق في حكمته

عبد الحليم علام نقيب
عبد الحليم علام نقيب المحامين، فيتو

طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة المحامين، حيث أعلن علام عن رفض النقابة القاطع للرسوم القضائية الجديدة، قائلًا: "النقابة لن ترضخ، وسنستمر في رفضنا لهذه القرارات"، داعيًا المحامين في جميع المحافظات إلى عدم الانصياع للقرار ومواصلة التمسك بمطالبهم.

 

وأكد علام دعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم وقال: "نثق تمامًا في حكمة السيد الرئيس ورئيس الوزراء في نزع فتيل هذه الأزمة، التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تُحل بعيدًا عن التصعيد". 

وشدد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المحامين، لكنها في الوقت نفسه تفضل الحوار والتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حلول وسط تحفظ حقوق المحامين دون الإضرار بالمنظومة القضائية. 

وحضر المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إشارة إلى اتساع قاعدة التأييد لمطالب المحامين.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مؤتمر المحامين بشأن الرسوم القضائية غضب المحامين من الرسوم القضائية زيادة الرسوم القضائية المحامين
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

داليا زيادة تثير الغضب بعد إهانتها لمصر من أجل إسرائيل، والنشطاء: «الموساد هيزودلك المرتب»

رئيس الوزراء يحذر المحافظين لهذا السبب

نقابة المحامين تعلن إضرابا عاما أمام محاكم استئناف الجمهورية، الخميس

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

«جاي تبوظ الاجتماع»، تفاصيل مشادة برلمانية أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية