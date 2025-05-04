نقيب المحامين يطالب بتدخل السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية: أثق في حكمته

طالب عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضي جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته نقابة المحامين، حيث أعلن علام عن رفض النقابة القاطع للرسوم القضائية الجديدة، قائلًا: "النقابة لن ترضخ، وسنستمر في رفضنا لهذه القرارات"، داعيًا المحامين في جميع المحافظات إلى عدم الانصياع للقرار ومواصلة التمسك بمطالبهم.

وأكد علام دعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته في الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم وقال: "نثق تمامًا في حكمة السيد الرئيس ورئيس الوزراء في نزع فتيل هذه الأزمة، التي قد تهدد الاستقرار إذا لم تُحل بعيدًا عن التصعيد".

وشدد على أن النقابة لن تتهاون في الدفاع عن حقوق المحامين، لكنها في الوقت نفسه تفضل الحوار والتفاوض مع الحكومة للوصول إلى حلول وسط تحفظ حقوق المحامين دون الإضرار بالمنظومة القضائية.

وحضر المؤتمر عدد من الرموز النقابية السابقين والحاليين، بالإضافة إلى أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والمجلس القومي للمرأة والطفولة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في إشارة إلى اتساع قاعدة التأييد لمطالب المحامين.

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